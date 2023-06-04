أخبار النصر اليوم | 30 مليون ريال من اليابان، وعقاب عبد المجيد الصليهم

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 4 يونيو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 4 يونيو 2023.

لجنة الاضباط تُعاقب الصليهم

عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم لاعب وسط النصر عبد المجيد الصليهم بغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال سعودي.

ويعود السبب لتلك العقوبة إلى غياب اللاعب عن منطقة المقابلات الإعلامية عقب المباراة الأخيرة في دوري روشن أمام الفتح.

رحلة اليابان تُنعش خزينة النصر بـ30 مليون ريال سعودي

أفادت صحيفة الاقتصادية السعودية أن النصر سيحصل على 30 مليون ريال سعودي مقابل المشاركة في بطولة اليابان الدولية ضمن استعداداته الصيفية للموسم الجديد.

النصر أعلن عن مشاركته في البطولة يوم أمس، وسيُواجه خلالها باريس سان جيرمان وإنتر.

تحديد ملعب مباريات النصر في بطولة كأس الملك سلمان للأندية

أفادت صحيفة عكاظ السعودية أن الاتحاد العربي لكرة القدم قرر أن تخوض أندية النصر والاتحاد والشباب مبارياتها في بطولة كأس الملك سلمان للأندية على ملعب الحوية في الطائف.

النصر يفاوض مدرب ريال مدريد ومانشستر سيتي السابق

النصر يبحث عن مدرب واسم عالمي يلوح في الأفق. طالع التفاصيل

فيديو | أمام رئيس النصر .. طفل نصراوي يقلل من رونالدو ورد مفاجئ منه

طفل نصراوي يطلب طلبًا غريبًا من رئيس النادي.

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