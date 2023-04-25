أخبار النصر اليوم | هل استحق الأصفر ركلة جزاء أمام الوحدة؟، وانقلاب على الرئيس

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 25 أبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 25 إبريل 2023.

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"اللاعبون أثبتوا صحة موقف جارسيا"

قال الناقد الرياضي النصراوي مبارك الشهري أن أداء لاعبي النصر خلال مباراتي الهلال والوحدة أثبت صحة موقف المدرب السابق رودي جارسيا وامتلاكه كل الحق ليغضب منهم بعد التعادل السلبي مع الفيحاء.

وأضاف عبر تويتر "مباراتان أثبتتا أن غضب جارسيا على بعض اللاعبين كان مبررًا . . الإدارة راهنت على روح اللاعبين بعد الإقالة و بعد الخسارتين المذلتين اكتشفنا أن روحنا هي التي طلعت بسبب لاعبين دون أدنى مسؤولية".

انقلاب نصراوي على مسلي آل معمر

أدت الخسارة الأخيرة للنصر أمام الوحدة واقترابه من الخروج بموسم صفري جديد إلى انقلاب نصراوي على الرئيس مسلي آل معمر.

ويشهد تويتر منذ انتهاء لقاء نصف نهائي كأس الملك حالة من الغضب النصراوي تجاه آل معمر وقراراته التي وصفت بالمتخبطة وأبرزها فسخ عقد فينسنت أبو بكر واستمرار جلال الدين ماشاريبوف وإقالة رودي جارسيا.

وطالب العديد من الإعلاميين والنقاد الرياضيين النصراويين بجانب شريحة كبيرة من الجمهور آل معمر بالرحيل الآن وعدم الانتظار لنهاية الموسم.

لا ركلات جزاء للنصر أمام الوحدة

أكد محلل التحكيم فهد المرداسي أن النصر لم يستحق أي ركلة جزاء خلال مواجهة الوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء أمس.

وأكد الخبير صحة قرار الحكم طرد مدافع الوحدة عبد الإله الحافظ.

ما الذي طلبه رونالدو من مسؤولي النصر بين شوطي اللقاء؟

كريستيانو رونالدو توجه لمسؤولي النصر وطلب منهم أمرًا خاصًا بعد انتهاء الشوط الأول.

"حجة" أخرجته عن شعوره .. كيف فرّغ رونالدو غضبه بين شوطي النصر والوحدة؟



انقلاب .. رسالة مفاجئة من المريسل لرئيس النصر

الإعلامي عبد العزيز المريسل وجه رسالة مفاجئة لرئيس النصر عقب الخسارة أمام الوحدة.

مفاجأة مدوية .. رسالة صادمة من عبد العزيز المريسل إلى رئيس النصر