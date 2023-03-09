أخبار النصر اليوم | موعد عودة أندرسون تاليسكا .. وتشكيل العالمي المتوقع

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 9 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 9 مارس 2023.

خاص | احتقان اتحادي بائس وأمل هلالي .. كلاسيكو النصر والاتحاد بعيون فلاح القحطاني

في مواجهة خاصة، يستضيف الاتحاد منافسه النصر مساء اليوم الخميس، من أجل المنافسة على صدارة ترتيب دوري روشن للمحترفين بين الفريقين. "اقرأ التفاصيل"

باتريس إيفرا: ليونيل ميسي كان سيحصل على الكرة الذهبية 15 مرة لو كان مثل كريستيانو رونالدو!

يرى الفرنسي باتريس إيفرا أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كان يمكن أن يحصل على الكرة الذهبية 15 مرة في مسيرته إذا كان مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو. "اقرأ التفاصيل"

كلاسيكو النصر والاتحاد .. " رودي جارسيا إذا لعب من أجل التعادل، سيحقق الانتصار"!

كشف الإعلامي الرياضي محمد الصدعان، عن أن المدرب الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني لفريق نادي النصر، أمامه حالة واحدة فقط من أجل تحقيق الانتصار أمام الاتحاد في الكلاسيكو. "اقرأ التفاصيل"

هل سينتقل ليونيل ميسي إلى النصر؟ وليد الفراج يحسمها

انتشرت بعض الأقاويل خلال الساعات الماضية، حول إمكانية الجمع بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي في فريق نادي النصر بداية من الموسم المقبل. "اقرأ التفاصيل"

موعد عودة تاليسكا إلى الرياض

أشارت تقارير صحفية، إلى أن عودة النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد سفره إلى بلاده البرازيل بعد إصابته.

وأكدت التقارير على أن تاليسكا سيكون متواجدًا في تدريبات نادي النصر، ومعه ملف طبي متكامل للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له خلال الفترة الماضية.

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الاتحاد بالكلاسيكو

استقر الجهاز الفني لفريق نادي النصر بقيادة الفرنسي رودي جارسيا على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام الاتحاد، في الكلاسيكو بالجولة 20 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وجاء تشكيل النصر المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: جيسلان كونان، عبد الإله العمري، ألفارو جونزاليس، سلطان الغنام.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، لويز جوستافو، عبد الرحمن غريب، سامي النجعي، جلال الدين ماشاريبوف.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.