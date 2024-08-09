أخبار النصر اليوم | ملابس نواف العقيدي المثيرة للجدل .. وعقبة ريال مدريد لضم إيمريك لابورت

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024.

فيديو | النصر يحتفل بإيمريك لابورت .. واللاعب يرد بـ"طلب مهم" من زملائه

نظم نادي النصر السعودي، احتفالية "بسيطة" لنجمه الإسباني إيمريك لابورت، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، على هامش الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

بعد قنبلة سعود الصرامي .. ملابس العقيدي تثير الدهشة أمام ألميريا و"النصر يدفع الثمن!"

في الساعات الماضية.. أثار الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، دهشة الجماهير بـ"معلومة صادمة"؛ وهي قيام نادي النصر السعودي، بشراء ملابسه للموسم الرياضي الجديد، من المحلات التجارية، وليس من خلال الشركة الراعية. "اقرأ التفاصيل"

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"تركي آل الشيخ يحقق أمنيته وكريستيانو رونالدو غاضب" .. أخطاء ساذجة من النصر أمام ألميريا

أنهى نادي النصر السعودي، مساء يوم الخميس، "معسكره" في إسبانيا، قبل العودة إلى المملكة، استعدادًا لانطلاق المنافسات الرسمية في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

كارلو أنشيلوتي وافق ولكن .. ريال مدريد أمام عقبة واحدة لضم إيمريك لابورت من النصر

وافق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على ضم المدافع الإسباني إيمريك لابورت لاعب النصر إلى صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. "اقرأ التفاصيل"

"تألمت من المستوى" .. عضو النصر البلاتيني يُطالب بتغيير لويس كاسترو!

حالة من الغضب تُسيطر على جماهير نادي النصر خلال الفترة الحالية، بسبب ما قدمه فريق نادي النصر بقيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو خلال المعسكر الذي أقيم في البرتغال وإسبانيا. "اقرأ التفاصيل"

بعدما أغلق النصر أبوابه أمامه .. مجال جديد يستقبل سعد الشهري بعيدًا عن التدريب!

يبدو أنه لم يعد هناك أي مجال لعمل المدرب السعودي سعد الشهري في نادي النصر خلال الموسم المقبل، ونجح مخطط المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو. "اقرأ التفاصيل"

"سيحفزون لاعبيهم بمنتجات الصيدلية" .. عضو شرف النصر السابق يسخر من العالمي!

سخر سعد آل مغني عضو شرف نادي النصر السابق من إدارة العالمي برئاسة إبراهيم المهيدب، في تصرف مفاجئ منه! "اقرأ التفاصيل"

أديداس تطلق القميص الأساسي الجديد كلياً لنادي النصر لكرة القدم

تبدأ اليوم أديداس شراكتها مع نادي النصر لكرة القدم مع الإصدار الرسمي للقميص الأساسي الجديد للنادي لموسم 24/25. "اقرأ التفاصيل"