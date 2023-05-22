أخبار النصر اليوم | مفاجأة سلبية من الصليهم، وأسرار "ركزة العلم" من البليهي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 22 مايو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 22 مايو 2023.

مفاجأة سلبية من الصليهم في مران النصر

حمل مران الأمس في النصر مفاجأة سلبية للمدرب دينكو إيليتشيتش بطلها لاعب الوسط عبد المجيد الصليهم.

الصليهم مُنح الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للنصر بالعودة للتدريبات والمباريات، لكن اللاعب عاودته الآلام في مفصل الكاحل حيث تعرض لإصابة خلال مواجهة الطائي الأخيرة مما أعاده إلى العيادة وأبعده عن المران.

ومن المقرر أن يحسم الجهاز الطبي اليوم موقف اللاعب السعودي من خوض مواجهة فريقه السابق الشباب يوم غدٍ الثلاثاء.

أمين بخاري ضمن قائمة النصر لمواجهة الشباب

أفادت صحيفة الرياضية السعودية عن إمكانية انضمام حارس المرمى أمين بخاري لقائمة النصر التي ستواجه الشباب غدًا في الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي.

اللاعب أنهى برنامجه التأهيلي بعد الجراحة التي أجراها الشهر الماضي لعلاج كسر في أصبعه، ومن المتوقع أن يجلس على دكة البدلاء أمام الليوث فيما سيتواجد أوجستين روسي في الملعب مستغلًا غياب نواف العقيدي للإصابة.

النصر والشباب نحو فض اشتباك مايو

يسعى كل من النصر والشباب لفض اشتباك شهر مايو بينهما، حيث تبادل الفريقان الفوز في هذا الشهر خلال حقبة دوري المحترفين السعودي.

الفريقان خاضا 3 مباريات في دوري المحترفين خلال مايو انتهت الأولى بالتعادل وفاز الشباب بالثانية في 2016 بنتيجة 2-1 فيما حسم النصر الأخيرة لصالحه وكانت في العام الماضي بنتيجة 4-2.

لويز جوستافو يسعى لكسر رقمه الهجومي القياسي

يسعى لويز جوستافو نجم وسط النصر لكسر رقمه الهجومي القياسي الخاص بمساهماته في أهداف فريقه.

جوستافو نجح هذا الموسم في ترك بصمته على 7 أهداف مع النصر، سجل 4 وصنع 3، ليُعادل بذلك رقمه الأفضل والذي حققه خلال مواسم 2010ـ2011 و2013ـ2014 و2017ـ2018.

النجم البرازيلي أمامه 3 مباريات لتخطي هذا الرقم.

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