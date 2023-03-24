نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 24 مارس 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 24 مارس 2023.

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جارسيا يمنح اللاعبين إجازة طويلة

قرر رودي جارسيا المدير الفني للنصر منح اللاعبين راحة طويلة قوامها 6 أيام تبدأ اليوم الجمعة، وذلك بسبب التوقف الدولي.

النصر سيستأنف تدريباته يوم الخميس القادم استعدادًا لمواجهة العدالة في الرابع من إبريل القادم.

الشكوك تُحيط بموقف الصليهم من مواجهة العدالة

بات موقف عبد المجيد الصليهم من اللعب في مباراة النصر والعدالة في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي ضبابيًا للغاية.

اللاعب تعرض لالتهاب في الركبة مؤخرًا وقد وضع له الجهاز الطبي برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا خاصًا سيُنفذه خلال الأيام القليلة القادمة وقبل استئناف التدريبات الجماعية يوم الخميس القادم.

اللاعب سيخضع لفحوصات أخرى لاستيضاح موقفه من خوض التدريبات الجماعية.

حتى في المران .. تاليسكا يُسجل أهداف النصر

خاض النصر تدريبًا اعتياديًا اليوم الجمعة قبل أن يمنح رودي جارسيا اللاعبين راحة لمدة 6 أيام.

وقد تضمن المران تدريبات بدنية وتكتيكية قبل أن يُختتم بمناورة فنية بين الفريق الأول وفريق الشباب بالنادي، وقد فاز الأول بهدف نظيف سجله أندرسون تاليسكا.

يُشار إلى أن تاليسكا يُعد نجم هجوم النصر هذا الموسم، وقد تراجعت قوة الفريق الهجومية كثيرًا بغيابه للإصابة.

رونالدو يُخطط لمستقبله بعد كرة القدم

طالع تقريرًا بكافة التفاصيل حول أعمال نجم النصر كريستيانو رونالدو والتي ستُمثل حياته بعد اعتزال كرة القدم.

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