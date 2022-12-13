أخبار النصر اليوم | مدة غياب مادو وتغيير في وضع ماشاريبوف

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 13 ديسمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 13 ديسمبر 2022.

النصر يتدرب 4 ساعات قبل الرائد

يستعد النصر لمواجهة الرائد ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي وقد كثف الفريق تدريباته بقيادة المدرب رودي جارسيا الذي عاد للرياض وقاد مران الأمس.

اللاعبون تدربوا على فترتين صباحية ومسائية بإجمالي 4 ساعات تقريبًا، وتضمن المران تدريبات بدنية وتكتيكية واختتم بمناورة على مساحة نصف الملعب.

مادو يغيب 20 يومًا

أفادت تقارير صحفية أن الفحوصات الطبية التي خضع لها عبد الله مادو أظهرت تعرضه لإصابة في العضلة الأمامية.

قلب الدفاع السعودي من المتوقع غيابه عن اللعب لمدة 20 يومًا تقريبًا.

ماشاريبوف يُثير إعجاب جارسيا

أكد الصحفي خالد الرشيد أن المدرب رودي جارسيا أبدى إعجابه الكبير بمستوى الجناح الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف خلال التدريبات والمباريات الودية التي تخللت معسكر الفريق في أبو ظبي.

وأوضح الرشيد أن ماشاريبوف يرغب بالاستمرار في النصر، وذلك يُعد انقلابًا في الأحداث بعدما كان الحديث مؤخرًا عن رحيل متوقع للاعب خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

جارسيا يُغير أسلوب لعب النصر

المدرب الفرنسي عقد اجتماعًا مع اللاعبين أبلغهم خلاله بقراره الفني الجديد.

خلال اجتماع معهم .. جارسيا يُبلغ لاعبي النصر بقراره الفني الجديد

كيف سيُحتسب الوقع بدل الضائع في دوري روشن السعودي؟ هنا الإجابة

الدوري السعودي سيبدأ تطبيق آلية احتساب الوقت الفعلي للمباريات سيرًا على نهج فيفا في كأس العالم قطر 2022.

>تخصيص 7 حالات لاحتساب الوقت الضائع في الدوري السعودي