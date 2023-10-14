أخبار النصر اليوم | لوم بايرن ميونخ .. ورونالدو يحدد موقفه من الاعتزال الدولي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت الموافق الـ14 من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم السبت، الموافق الـ14 من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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بسبب وضع ساديو ماني .. المدير التنفيذي للنصر يلوم بايرن ميونخ

تحدث مارسيلو سالازار؛ المدير التنفيذي لنادي النصر السعودي، عن وضع السنغالي ساديو ماني؛ جناح الفريق، حاليًا ومن قبل مع بايرن ميونخ الألماني، مؤكدًا أن وضعه مع العالمي مختلف تمامًا. "اقرأ التفاصيل"

القضاء الإيراني يبحث عن كريستيانو رونالدو لـ"جلده"؟ .. كشف الحقيقة كاملة

"جلد كريستيانو رونالدو 99 جلدة في إيران" هذا هو العنوان العريض الذي ضرب الوسط الرياضي أمس الخميس، في مفاجأة كبرى لم يكن يتوقعها أحد. "اقرأ التفاصيل"

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فيديو | تأثر بالسعودية كثيرًا؟ .. "بسم الله" لقطة كريستيانو رونالدو تثير الجدل في لقاء البرتغال وسلوفاكيا

حضر البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد المنتخب البرتغالي والنصر السعودي، في لقطة مثيرة للجدل خلال مواجهة البرتغال وسلوفاكيا، المقامة حاليًا في مدينة بورتو. "اقرأ التفاصيل"

أزمة فاطمة حمامي .. بيان إيراني رسمي يحسم جدل "جلد" كريستيانو رونالدو بـ99 جلدة

أصدرت السفارة الإيرانية في العاصمة الإسبانية "مدريد" بيانًا رسميًا، حول الأنباء التي تتردد بشأن صدور حكم قضائي في طهران ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي. "اقرأ التفاصيل"

سيتفرغ للنصر؟ رونالدو يعلن موقفه النهائي من الاعتزال الدولي!

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن موقفه من الاعتزال الدولي من اللعب مع منتخب بلاده قبل يورو 2024. "اقرأ التفاصيل"

"عانقني بحب وإحساس" .. فاطمة حمامي تخرج عن صمتها بعد المطالبة بـ"جلد" رونالدو!

خرجت الرسامة الإيرانية فاطمة حمامي عن صمتها لأول مرة، بعد الأخبار التي ترددت بشأن صدور حكم قضائي في طهران، ضد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر. "اقرأ التفاصيل"

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