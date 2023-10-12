أخبار النصر اليوم | كابوس ليونيل ميسي وملاكم أمريكي يتوعد كريستيانو رونالدو وعقود جديدة للثلاثي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس الموافق الـ12 من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ12 من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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بعد أنباء رفض استئناف النصر .. مفاجأة "غريبة" في قضية إيقاف سلطان الغنام

فجّر الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، مفاجأة من العيار الثقيل، عن استئناف نادي النصر، ضد عقوبة سلطان الغنام، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

فيديو | ميسي ورونالدو معًا في النصر .. الحلم يتحول إلى كابوس خلال ساعات قليلة!

عاشت الجماهير السعودية، ساعات من السعادة؛ بعودة ارتباط اسم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، بالانتقال إلى دوري روشن. (طالع التفاصيل)

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الهلال أم النصر؟ .. فتح ملف الصفقة المحلية "المستعصية" من جديد

قبل شهرين ونصف على فتح باب الميركاتو الشتوي، بدأت الأندية السعودية الكبرى، تجهز لمجموعة من الصفقات العالمية والمحلية؛ لتدعيم صفوفها بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

"أريد صفعه".. أسطورة الملاكمة الإنجليزية يحلم بمواجهة كريستيانو رونالدو

يحلم أسطورة الملاكمة الأمريكي ريكي هاتون بمواجهة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي داخل الحلبة، في ختام مسيرته في عالم الملاكمة! (طالع التفاصيل)

"عقود طويلة الأجل" .. مسلي آل معمر يستعد للتجديد مع ثلاثي النصر

يعمل مجلس إدارة شركة نادي النصر "غير الربحية"، برئاسة مسلي آل معمر، على تجديد عقود 3 لاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الحالية. (طالع التفاصيل)

مُخاطرة وصدام وتعاون .. ما هو الفريق الأنسب لمورينيو في السعودية؟

خرج المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بتصريحات مفاجئة، يؤكد خلالها على أن سيتواجد مستقبلًا في السعودية في تجربة تدريبية جديدة، ولكن من الفريق الذي سيتولى تدريبه؟ (طالع التفاصيل)

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