أخبار النصر اليوم | عودة العمري وأبو بكر، وزيارة لمدافع الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 11 ديسمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 11 ديسمبر 2022.

النصر يستأنف تدريباته لمواجهة الرائد

استأنف النصر تدريباته اليوم الأحد استعدادًا لمواجهة الرائد في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي يوم الجمعة القادم.

كان المدرب رودي جارسيا قد منح اللاعبين إجازة ليوم واحد بعد مواجهة ألميريا الودية التي أقيمت مساء الجمعة الماضي وانتهت بالتعادل 1-1، وذلك بسبب الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون.

النصر يُجري تدريباته حاليًا في الرياض بعد عودته من الإمارات حيث خاض معسكرًا تدريبيًا تخلله بعض المباريات الودية.

عودة العمري وأبو بكر لتدريبات النصر

تعافى عبد الإله العمري من الإنفلونزا التي أبعدته عن مواجهة النصر وألميريا الودية، وانضم اليوم للتدريبات ليُصبح جاهزًا لمواجهة الرائد.

من جانب آخر، وصل المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر الرياض يوم أمس استعدادًا للانضمام لتدريبات النصر بعد انتهاء إجازة الـ5 أيام التي حصل عليها من الجهاز الفني عقب مشاركته مع منتخب بلاده الكاميرون في كأس العالم قطر 2022.

الرائد يختتم ودياته للنصر بتعادل مع الجبلين

اختتم الرائد مبارياته الودية استعدادًا لعودة الدوري السعودي ومواجهة النصر في الجولة التاسعة يوم الجمعة القادم بمواجهة الجبلين وديًا يوم أمس.

اللقاء انتهى بالتعادل 1-1 وقد سجل جوليو تافاريس هدف الرائد الوحيد.

نتائج مميزة للفئات السنية في النصر

حقق فريق النصر للبراعم تحت 15 عامًا انتصارًا جديدًا في دوري البراعم السعودي، حيث هزم أحد بهدفين مقابل هدف واحد.

من جانب آخر، تصدر فريق النصر للشباب جدول ترتيب دوري الشباب السعودي بفارق نقطة عن الهلال ومباراة إضافية عقب انتصاره على التعاون 2-1.

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