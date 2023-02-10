أخبار النصر اليوم | طلب كريستيانو رونالدو الغريب .. وسبب تألقه أمام الوحدة

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة 10 فبراير 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الجمعة، الموافق العاشر من فبراير 2023، وما يدور حول الفريق.

طلب غريب .. رونالدو يطلب من الحكم التوقيع على كرة السوبر هاتريك!

استفاق أخيرًا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه الجديد النصر، واستطاع قيادته لتحقيق الفوز على الوحدة، في المباراة التي أقيمت أمس الخميس، ليتوجه بطلب غريب إلى حكم المباراة. "اقرأ التفاصيل"

"العالمية صعبة قوية" .. جماهير الوحدة تُعاير النصر بالهلال!

على الرغم من خسارة فريق نادي الوحدة أمام النصر، إلا أن جماهيره لم تخرج من ملعب المباراة في صمت، حيث قامت بمعايرة الجماهير الصفراء بنادي الهلال! "اقرأ التفاصيل"

فيديو | كريستيانو رونالدو يتعرض لخيانة كبرى من زميل في النصر

خرج لويز جوستافو، متوسط ميدان النصر، بتصريحات حول زميله الجديد كريستيانو رونالدو والتأثير الكبير للبرتغالي على مباريات "العالمي". "اقرأ التفاصيل"

جارسيا يكشف سر تألق رونالدو

كشف الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني لفريق نادي النصر، عن سر تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مباراة الوحدة.

وقال جارسيا خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "رونالدو تجانس وانسجم بشكل كبيرلا مع زملائه، ومع مرور الوقت أدرك زملائه ماذا يريد وكيف يُسجل".