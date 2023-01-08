أخبار النصر اليوم | رونالدو يرفض الإجازة، وطرح تذاكر مواجهة ميسي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 8 يناير 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 8 يناير 2022.

الخليج يطلب ثنائي النصر بالإعارة

طلبت إدارة الخليج من نظيرتها في النصر استعارة المدافع محمد آل فتيل والجناح خالد الغنام حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن الخليج لم يصله الرد النصراوي بعد.

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رونالدو يرفض الإجازة

رفض كريستيانو رونالدو نجم النصر الجديد الاستمتاع بالإجازة التي منحها المدرب رودي جارسيا للاعبين لمدة يومين وتدرب وحيدًا في صالة الألعاب الرياضية.

وركز النجم البرتغالي في تدريباته على الجانب البدني.

طرح تذاكر كأس موسم الرياض

طُرحت اليوم الأحد تذاكر مباراة كأس موسم الرياض التي ستجمع فريق الهلال والنصر مع باريس سان جيرمان في العاصمة السعودية الرياض يوم 19 يناير الجاري.

وجاء سعر التذكرة خلف المرمى 35 ريالًا، فيما في الواجهة العلوين 45 ريالًا، وفي الواجهة 60 ريالًا.

جدل حول مستقبل أبو بكر في النصر

الرياضية تحدثت عن فسخ عقد المهاجم الكاميروني مع النصر، لكن يبدو أن الأمر لم ينته بعد.

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رابح صقر يستفز عشاق الهلال

المطرب النصراوي رابح صقر استفز عشاق الهلال.

مطالب بعقاب رونالدو ورابح صقر يرد "الهلالي منفس"

Shahid