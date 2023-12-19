أخبار النصر اليوم | رونالدو و"بنهزيمة"، ومواجهة الهلال في آسيا

خلاف كبير حول المهاجم الفرنسي في استوديو "أكشن مع وليد"

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عصابة برازيلية كانت قد خطفت نجم فالنسيا والنصر السابق.

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قرعة دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا ستكون يوم 28 ديسمبر الجاري

سقوط الشياطين الحمر فرصة رائعة للأندية السعودية.

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