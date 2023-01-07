أخبار النصر اليوم | "رونالدو أعطانا دوافع كبيرة"، وفسخ عقد أبو بكر

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 7 يناير 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 7 يناير 2022.

النصر يُواصل نجاحه في افتتاح العام

حقق النصر فوزًا جديدًا في أولى مبارياته في العام الميلادي الجديد يوم أمس، وذلك بانتصاره على الطائي بهدفين دون رد سجلهما تاليسكا.

النصر خاض 15 مباراة في افتتاح العام الميلادي حقق خلالها 8 انتصارات وتعادلين وتلقى 5 هزائم.

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القشيش: أطمح للعب أساسيًا مع الأخضر

أبدى ماجد القشيش مدافع النصر سعادته باللعب أساسيًا لأول مرة مع الفريق الأول للنصر.

وقال عقب مواجهة الطائي "كانت مغامرة جديدة تمامًا لي، أنا سعيد جدًا وطموحي أن أصبح لاعبًا أساسيًا مع المنتخب السعودي مستقبلًا".

أوسبينا: وجود رونالدو منحنا دوافع كبيرة

أكد ديفيد أوسبينا أن مباراة النصر والطائي كانت صعبة جدًا، مشيرًا إلى أنهم حققوا الأهم بالفوز والخروج من اللقاء بالنقاط الثلاثة.

وأضاف "المباراة كانت صعبة ولذا أنا سعيد جدًا بالفوز، حققنا الأهم وهو الفوز. الطريق مازال طويلًا وعلينا المضي قدمًا مباراة بمباراة حتى نصل لتحقيق هدفنا".

أتم عن وجود رونالدو في المدرجات "سعيد جدًا بتواجده معنا، منحنا دوافع كبيرة جدًا وسيدفعنا لمواصلة النتائج الجيدة حتى نحقق كل أهدافنا".

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رونالدو أصبح رسميًا لاعبًا في النصر.

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الفعالية سر أداء تاليسكا أمام الطائي

مقال يُسلط الضوء على أداء تاليسكا أمام الطائي.

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Shahid