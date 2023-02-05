أخبار النصر اليوم | رسالة يوفنتوس إلى رونالدو .. والاستعداد للوحدة

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 5 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 5 فبراير 2023.

دوري السيدات | الهلال يفوز على الأهلي ويؤجل حسم اللقب للجولة الأخيرة

اختتمت أمس السبت مباريات الجولة 13 "قبل الأخيرة" ببطولة الدوري الممتاز للسيدات بمواجهتين، الأولى بين اليمامة والشباب، والثانية بين الأهلي والهلال. "اقرأ التفاصيل"

الأزمة مستمرة .. "مدير الكرة الحالي سبب مشكلات النصر"

يرى الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي، أن أزمة مدير الكرة في نادي النصر مازالت مستمرة، محملًا إياه مسؤولية تراجع مستوى اللاعبين المحليين بالفريق. "اقرأ التفاصيل"

النصر يستعد للوحدة بالتكتيك

بدأ فريق نادي النصر تدريباته أمس السبت، استعدادًا لمواجهة الوحدة بالجولة 16 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وقام الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للنصر، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، ثم أدوا تدريبات داخل صالة الحديد وأيضًا تدريبات لياقية وتكتيكية في الملعب.

يوفنتوس يرسل التهنئة إلى رونالدو

حرص نادي يوفنتوس الإيطالي، على إرسال التهنئة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بمناسبة عيد ميلاده الـ38.

ونشر يوفنتوس عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورة لرونالدو، موجهًا التهنئة له ومعلقًا عليها: "عيد ميلاد سعيد رونالدو".

بعد تشويه سمعته .. لاعب النصر يتحرك قانونيًا لحفظ حقوقه

كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، عن تحرك نادي النصر قانونيًا، بسبب تشويه سمعة أحد لاعبي الفريق خلال الفترة الماضية. "اقرأ التفاصيل"