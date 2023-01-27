أخبار النصر اليوم | خطوة واحدة على ضم مودريتش .. ورفض رحيل مهاجم العالمي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة 27 يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الجمعة، الموافق الـ27 من يناير 2023، وما يدور حول الفريق.

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هل انقلب عليه؟ .. رودي جارسيا يحمل رونالدو مسؤولية هزيمة الاتحاد ووداع السوبر!

لم يخجل الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني للنصر السعودي، من تحميل البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد العالمي، مسؤولية سقوط فريقه أمام الاتحاد. "اقرأ التفاصيل"

يوتيوبر عالمي يخرج عن شعوره بسبب خسارة رونالدو أمام الاتحاد

خرج اليوتيوبر الأمريكي الشهير دارين واتكيلز جونيور، المعروف باسم "سبيد" عن شعوره، بعدما علم بأن النصر بقيادة لاعبه المفضل كريستيانو رونالدو، خسر أمام الاتحاد في كأس السوبر السعودي. "اقرأ التفاصيل"

النصر يجدد مفاوضات مودريتش .. وتغير موقف ريال مدريد!

جددت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر عرضها، من أجل ضم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. "اقرأ التفاصيل"

النصر يرفض التفريط في مهاجمه لمصلحة الباطن

رفضت إدارة نادي النصر، الموافقة على خروج المهاجم الشاب محمد مران، إلى نادي الباطن على سبيل الإعارة.

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وأشارت التقارير الصحفية إلى أن نادي النصر، رفض التخلي عن مران، لحاجة الفريق إلى خدماته خلال الفترة الحالية.

Shahid