أخبار النصر اليوم | "حسم أولى الصفقات الشتوية" .. ومفاجأة في مستقبل ساديو ماني

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر السعودي اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "Goal"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الخميس الموافق الخامس من أكتوبر 2023، وما يدور حول الفريق.

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من أجل 25 مليون دولار .. دعوى الاعتداء الجنسي تعود لمطاردة كريستيانو رونالدو

قررت محكمة أمريكية الاستماع إلى حجج المحامين الذين يحاولون إعادة فتح دعوى اغتصاب والمطالبة بملايين الدولارات من البرتغالي كريستيانو رونالدو (طالع التفاصيل).

"أولى صفقات النصر الشتوية.. نجم عالمي كبير جدًا"

على الرغم من أن باب الميركاتو الصيفي، قد تم إغلاقه مؤخرًا؛ إلا أن الحديث عن سوق الانتقالات الشتوي "يناير 2024"، يبدو أنه قد بدأ من الآن (طالع التفاصيل).

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فيديو | عائلة ساديو ماني تفجر مفاجأة بشأن مستقبله مع النصر!

أصبح النجم السنغالي ساديو ماني واحدًا من أهم العناصر التي يعتمد عليها الجهاز الفني لفريق نادي النصر، بقيادة البرتغالي لويس كاسترو، حيث يقدم مع الفريق مؤخرًا عروضًا طيبة (طالع التفاصيل).

"كشف جسمه أمامهم وتحدث عن الكحول" .. كواليس اجتماع كريستيانو رونالدو الأول مع نجوم النصر

يبدو من المستوى الفني ونتائج الفريق الأول لكرة القدم الأخيرة، أن نادي النصر السعودي، بدأ يجني ثمار التعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو (طالع التفاصيل).

فيديو: نيمار مهاجم النصر الجديد .. يوتيوبر شهير يتعرض لصدمة بسبب تاليسكا!

تعرض اليوتيوبر الأمريكي سبيد لصدمة كبيرة، بسبب النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر، ليُبدي رد فعل غريب جدًا سببه نيمار جونيور! (طالع التفاصيل).

فيديو | موهبة جديدة .. رونالدو يظهر في نزال أشرس رجل في الأرض

يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر لديه مواهب أخرى خارج عالم كرة القدم، وهو الأمر الذي تم استغلاله من جانب موسم الرياض 2023، قبل نزال أشرس رجل على وجه الأرض (طالع التفاصيل).

سيحصل على أكثر من حقه؟ تطور جديد في قضية بيتروس والنصر

شهدت قضية النجم البرازيلي بيتروس ماتيوس ضد ناديه السابق النصر، تطورًا جديدًا خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما طالب اللاعب الحصول على مستحقاته المتأخرة (طالع التفاصيل).

كاسترو يفرض الانضباط في النصر .. قرار صارم ضد أحد النجوم!

نجح المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق نادي النصر، في السيطرة على نجوم الفريق، مما جعله يفرض الانضباط على الجميع دون استثناء (طالع التفاصيل).

فيتوريا يُفجرها .. حالة واحدة ستجعلني أترك مصر وأعود لدوري روشن السعودي

كشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري، عن موقفه من العروض السعودية التي تلقاها مؤخرًا من أجل العودة للتدريب في دوري روشن السعودي (طالع التفاصيل).

تطور كبير .. الكشف عن آلية زيادة أجانب أندية دوري روشن إلى 10 لاعبين!

تمتلك الأندية السعودية خلال الوقت الحالي، القدرة على ضم 8 لاعبين أجانب بحد أقصى لكل لاعب، وهو الأمر الذي دفع الأندية للتعاقد مع لاعبين مميزين وخلق تنافسًا قويًا بين جميع اللاعبين، ولكن هناك نية لزيادة عدد الأجانب (طالع التفاصيل).

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