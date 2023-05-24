أخبار النصر اليوم| جدل رحيل كريستيانو رونالدو إلى الاتحاد ونقل عبدالرحمن غريب للمستشفى

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأربعاء الموافق الـ24 من مايو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ24 من مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

"مخطط النصر وإعارة كريستيانو رونالدو إلى الاتحاد" .. تغريدة محذوفة تهز الشارع السعودي

من جديد تسبب اسم المستشار القانوني عمر الخولي، في جدل كبير بالشارع الرياضي السعودي، وذلك بالتزامن مع مراحل الحسم، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023 (طالع التفاصيل).

فرحة ديربي الشباب لم تكتمل .. نقل نجم النصر للمستشفى بشكل مفاجئ

ضغط كبير عاشه النصر وجماهيره ليلة أمس الثلاثاء، في ظل الديربي القوي أمام الشباب، ويبدو أن لاعب العالمي عبد الرحمن غريب لم يقدر على تحمله بشكل كامل، رغم إبداعه في اللقاء (طالع التفاصيل).

يبدعون أمامه تحديدًا! .. "سلم على البلطان" أهزوجة ساخرة خاصة من جمهور النصر لرئيس الشباب

خالد البلطان؛ رئيس نادي الشباب، هو الاسم الأكثر استفزازًا لجمهور النصر تقريبًا، مما يدفعهم للإبداع بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بشيء يخصه (طالع التفاصيل).

يضرب ولا يبالي .. "قصف جبهة" قوي من أندرسون تاليسكا بعد استخفاف حسان تمبكتي به

حرب باردة على مواقع التواصل الاجتماعي بين حسان تمبكتي؛ مدافع الشباب، والبرازيلي أندرسون تاليسكا؛ صانع ألعاب النصر، شهدتها ليلة أمس الثلاثاء، قبل ديربي الرياض وبعده (طالع التفاصيل).

40 مليون ريال من النصر إلى العين الإماراتي للجمع بين رونالدو وهذا اللاعب!

يبدو أن مجلس إدارة النصر، برئاسة مسلي آل معمر، وضع عينه على أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، لضمه في الميركاتو الصيفي القادم (طالع التفاصيل).

فيديو| "كريستيانو رونالدو يسجد شكرًا لله" .. لقطة تاريخية تهز النصر

نعم إنها لقطة تاريخية تستحق أن تخلد في تاريخ الملاعب السعودية، تلك التي قام بها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، خلال مباراة ناديه النصر، أمام الشباب (طالع التفاصيل).

كريستيانو رونالدو يفاجئ النصر والهلال والاتحاد بـ"طلب مهم"

أعرب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على الشباب، في ديربي الرياض الكبير (طالع التفاصيل).

قضية النصر وكنو .. موعد الإعلان عن القرار الذي ينتظره الملايين و"الاتحاد يترقب"

يترقب الشارع السعودي، قرار مركز التحكيم الرياضي، في استئناف نادي النصر، بقضية مشاركة النجم الدولي محمد كنو مع نادي الهلال، خلال ديربي الرياض الذي انتهى بالتعادل الإيجابي (2-2)، في الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن للمحترفين 2022-2023 (طالع التفاصيل).

فيديو | غريمه اللدود دائمًا! .. جمهور النصر ينتقم من خالد البلطان بعد إسقاط الشباب

لم يفوت جمهور النصر الفوز أمام الشباب دون توجيه عبارات انتقامية لرئيس الأخير خالد البلطان، في ظل العلاقات المتوترة بين الطرفين دائمًا (طالع التفاصيل).