أخبار النصر اليوم | تحديد موعد ديربي الهلال رسميًا وجورجينا تحتمي في القضاء خوفًا على رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأحد الموافق الثامن من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الأحد، الموافق الثامن من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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تحديد موعد ديربي الهلال

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين مواعيد مباريات النصر المقبلة من الجولة الـ12 وحتى الـ19، والتي ستقام خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وتقرر أن يقام ديربي الهلال في الأول من ديسمبر المقبل، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الـ15.

أما كلاسيكو الاتحاد فتحدد له يوم الـ16 من ديسمبر، ضمن الجولة الـ17، على أرض العميد.

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التدريبات الصباحية تعود

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر، قرر فرض تدريبات صباحية على اللاعبين بعد نهاية التوقف الحالي، رغبةً منه في زيادة معدلهم اللياقي واستغلال انخفاض درجة الحرارة الأيام المقبلة في الرياض.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب أبلغ اللاعبين بالخطة وبالبرنامج الذي تم إعداده خلال فترة التوقف، إذ حصلوا على راحة لمدة خمسة أيام.

عائلتها تهدد حياتها! .. جورجينا تلجأ للقضاء خوفًا على كريستيانو رونالدو

لا تتوانى الإسبانية جورجينا رودريجيز؛ صديقة كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، في حماية حياتها الخاصة، حتى لو وصل بها الأمر للجوء للقضاء والوقوف ضد عائلتها وأصدقائها. (طالع التفاصيل)

ردًا على الانتقادات.. الاتحاد الآسيوي يكافئ العقيدي على تألقه!

حقق حارس النصر السعودي نواف العقيدي جائزة فردية جديدة تتوج مستواه الجيد في مسابقة دوري أبطال آسيا. (طالع التفاصيل)

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