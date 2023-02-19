أخبار النصر اليوم | براءة كريستيانو رونالدو .. وألفارو جونزاليس يسابق الزمن

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 19 فبراير 2023.
فيديو | "إدارة النصر أرادت سجني بسبب تغريدة" .. إعلامي سعودي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل
أثار الإعلامي عايد الرشيدي الجدل بعد أن خرج بتصريحات اتهم فيها إدارة النصر بمحاولة سجنه بسبب تغريدة له على موقع "تويتر". "اقرأ التفاصيل"
هل أراد إصابته؟ مشجع نصراوي يندفع نحو كريستيانو رونالدو
شهدت مباراة النصر والتعاون واقعة غريبة، وذلك قبل انطلاق المباراة بدقائق، وذلك بعدما اندفع أحد المشجعين نحو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. "اقرأ التفاصيل"
كريستيانو رونالدو بريء .. دليلان على سلامة موقفه أمام التعاون
حملة كبيرة شنها منافسو النصر السعودي على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بتهمة تأثيره على قرارات الحكام خلال مواجهة العالمي والتعاون، خاصةً وأن الهدف الثاني سبب جدلًا كبيرًا. "اقرأ التفاصيل"
"حاولوا سجني وطعنوني بصديقي" .. حديث مؤلم من النصراوي عايد الرشيدي عن إدارة مسلي آل معمر
ظهر الإعلامي الرياضي النصراوي عايد الرشيدي متألمًا، كاشفًا عن كواليس اعتذاره لنادي النصر، الذي اتهمه بعده الجمهور بالتغير كثيرًا بشأن انتمائه للعالمي. "اقرأ التفاصيل"
النصر يُسابق الزمن لتجهيز ألفارو بناءً على رغبة جارسيا
طلب المدرب الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني لفريق نادي النصر، اللاعب الإسباني ألفارو جونزاليس، بأداء التدريبات بشكل متواصل، من أجل العودة مرة أخرى إلى الملاعب.
جارسيا طلب من جونزاليس عدم الحصول على راحة والاستمرار في التدريبات، من أجل اكتمال جاهزيته قبل مباراة ضمك المقبلة.
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