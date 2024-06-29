أخبار النصر اليوم | أندرسون تاليسكا يحسم مصيره .. وذهبي العالمي يفتح النار على نجم الفريق

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم السبت 29 يونيو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم السبت 29 يونيو 2024م، وما يدور حول الفريق.

بعد جدل لا يتوقف .. موعد إخطار أندية دوري روشن بـ"ميزانيات الصيف"!

تستعد أندية دوري روشن السعودي، نحو التعرف على تفاصيل ميزانية التعاقدات الصيفية، في إطار الاستعداد للميركاتو الصيفي، الذي ينطلق في 18 يوليو المُقبل. "اقرأ التفاصيل"

10 حروف تكفي .. تاليسكا يواصل الرد على شائعات الرحيل عن النصر!

لا يزال النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، جناح فريق الكرة بنادي النصر، يواصل الرد على أنباء الرحيل عن صفوف الأصفر، خلال موسم الميركاتو الصيفي. "اقرأ التفاصيل"

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فيديو | "الإيقاف رحمة له" .. ذهبي النصر يفتح النار على نجم العالمي ويكشف سر فشل الفريق

فتح فايز المعجل، عضو الشرف الذهبي بنادي النصر السعودي، "النار" على نواف العقيدي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

"أشعر أنني أخاطب أغبياء" .. خليل البلوشي ينفجر غضبًا بعد تصريحاته عن شعبية الهلال والنصر

أبدى المعلق الرياضي خليل البلوشي، غضبه من التعليقات التي انهالت عليه من متابعيه، بعد حديثه عن فارق الشعبية بين الهلال والنصر في السعودية. "اقرأ التفاصيل"

بعد استبعاد النصر .. إنتر الإيطالي يستعد لودية سعودية من العيار الثقيل!

أصبح نادي إنتر، المُتوج بلقب الدوري الإيطالي، على موعد مع مباراة ودية من العيار الثقيل، مع أحد كبار الأندية السعودية، خلال الفترة الصيفية، التي تشهد تحضيرات الفرق العالمية للموسم الرياضي الجديد (2024-2025). "اقرأ التفاصيل"