أخبار النصر اليوم | التنافس مع إنتر ميامي على صفقة عالمية .. وصراع شرس على خلافة آل معمر

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت 11 مايو 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم السبت 11 مايو 2024

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"سيأتي إلى النصر مع أموال ضخمة ودعم كبير" .. الاتفاق على "خليفة" مسلي آل معمر

اتفق النصراويون، على "هوية" رئيس مجلس إدارة شركة النادي "غير الربحية"، الذي سيخلف مسلي آل معمر، خلال الفترة القادمة. "اقرأ التفاصيل"

"النصر يشارك في حالة واحدة" .. آرسنال يحدد سعر بارتي ويشعل صراع برشلونة وأندية روشن!

أشعل نادي آرسنال الإنجليزي، صراع الأندية على توقيع لاعب الوسط الغاني توماس بارتي، بعدما استقرت إدارة النادي على بيع عقد اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل. "اقرأ التفاصيل"

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"مفاجأة ألمانية تهدد مسيرته مع النصر" .. كريستيانو رونالدو قد يشارك في دوري أبطال أوروبا مجددًا

رغم وصوله إلى سن الـ39؛ إلا أن مستقبل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، لا يزال يثير الكثير من الحبر، في وسائل الإعلام المحلية والعالمية. "اقرأ التفاصيل"

"تحذير أخير للاتحاد!" .. الاتفاق يسعد الهلال والنصر في صفقة سعد الموسى وأحمد الغامدي

كشف منير آل خاتم، المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي، عن آخر التطورات في "مستقبل" الثلاثي سعد الموسى وحامد الغامدي وأحمد الغامدي. "اقرأ التفاصيل"

"عليه أن يختار بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو" .. صفقة عالمية تشعل المنافسة بين النصر وإنتر ميامي

دخل نادي النصر السعودي، في منافسة شرسة مع إنتر ميامي الأمريكي؛ للتعاقد مع صفقة عالمية كبرى، خلال الميركاتو الصيفي القادم. "اقرأ التفاصيل"

قائد النصر السابق يفاجئ المهيدب.. "صراع شرس على خلافة آل معمر"

أعلن سعد الحارثي، قائد فريق الكرة السابق بنادي النصر، عن قراره بالترشح لرئاسة مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية، خلال انتخابات الجمعية العمومية المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

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