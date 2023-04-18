أخبار النصر اليوم | التشكيل المتوقع لمواجهة الهلال، وسجل إيجابي للمؤقتين في الديربي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 18 أبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 18 إبريل 2023.

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التشكيل المتوقع للنصر في ديربي الرياض

أفاد مراسلنا في الرياض أن دينكو إيليتشيتش المدير الفني للنصر قرر البدء بالثنائي أيمن يحيى وعبد الرحمن غريب بجانب أندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو في الهجوم أمام الهلال مساء اليوم.

وسيتواجد الثنائي عبد الله الخيبري ولويز جوستافو في الوسط، فيما سيلعب جيسلان كونان وعبد الإله العمري وألفارو جونزاليس وسطان الغنام في الدفاع أمام حارس المرمى نواف العقيدي.

يليتشيتش يُغير نهج جارسيا قبل الديربي

قرر المدرب المؤقت للنصر، دينكو إيليتشيتش، تغيير النهج المتبع في الفريق أيام المدرب السابق رودي جارسيا قبل المباريات الكبيرة.

الفريق اعتاد مع مدربه السابق دخول معسكر اللقاء قبله بساعات قليلة لكن المدرب الجديد قرر انضمام اللاعبين جميعًا مساء أمس بعد المران.

المدرب المؤقت لا يخسر أمام الهلال

يمتلك النصر سجلًا إيجابيًا مع مدربيه المؤقتين في مباريات ديربي الرياض أمام الهلال، وهو ما يُعطي مدربه اليوم دينكو إيليتشيتش دافعًا للسير على نفس النهج.

النصر واجه الهلال مرتين بمدرب مؤقت، الأولى انتهت بالتعادل 2-2 في الدوري وكانت مع المدرب هيلدر كريستوفاو، فيما الثانية في بطولة السوبر وانتهت لصالحه 3-0 مع المدرب ألين هورفات.

تاريخ "الـ25" بشرى خير للنصر أمام الهلال

يطمح النصر للفوز مساء اليوم على الهلال في مباراة مقدمة من الجولة الـ25 لدوري روشن السعودي، وذلك للبقاء على مقربة من الاتحاد في صدارة جدول الترتيب.

تاريخ ديربي الرياض في الجولة الـ25 من الدوري السعودي يُعزز آمال النصر بالفوز ويعطيه بشرى خير، إذ لُعب الديربي مرتين ضمن الجولة الـ25 وقد فاز النصر بالمباراتين.

الأولى كانت موسم 2014-2015 وانتهت لصالح النصر بهدف محمد السهلاوي وشهدت طرد ثلاثي الهلال سالم الدوسري وسعود كريري ومحمد جحفلي، فيما الثانية موسم 2018-2019 وفاز النصر 3-2 وكانت بداية عودته في السباق وفوزه في النهاية باللقب الثمين.

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