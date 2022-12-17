تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 قبل سوق الانتقالات الشتوية 2022-23، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

خلال الآونة الأخيرة، لا تزال أصداء ما قيل حول انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي تلقي بظلالها على المشهد الكروي برمته في المملكة.

لكن من أهم الأشياء التي حدثت مؤخرًا ولها علاقة بسوق انتقالات الشتاء للأندية السعودية، هو قرار المحكمة الرياضية الدولية بتأجيل العديد من القضايا الخاصة بأندية النصر والأهلي والشباب، وعلى رأسها شكوى روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر ضد ناديه السابق "النصر".

بذلك يمكن أن يتطلع كل من النصر والأهلي والشباب لسوق الانتقالات الشتوية بشكل اعتيادي قبل أسبوعين فقط من انطلاقه.

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قرار "كاس" مثل حبل إنقاذ للأندية الثلاثة حيث خفض المبالغ المطالب بتسديدها من جانبهم من 140 مليون ريال سعودي إلى 51 تقريبًا، وسداد هذا المبلغ فقط ما يسمح لهم بتسجيل لاعبين جدد في يناير.

Shahid

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

أخبار الدوري السعودي اليوم السبت 17 ديسمبر 2022

يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في طريقه إلى دوري روشن للمحترفين من بوابة نادي النصر، حيث انتشرت بعض الأخبار شبه المؤكدة خلال الفترة الماضية، التي تؤكد على أنه اقترب من الموافقة على الانضمام للعالمي.

ولكن قد يدور في رأس رونالدو، أنه سيأتي إلى دوري روشن من أجل التنزه، وتقديم مستوى متواضع، لأنه دوري عربي وليس بالدوري القوي الذي يتنافس فيه الجميع على البطولة.

وهنا علينا أن نتوقف قليلًا، وأن نجعل نجوم كبار انضموا إلى الدوري السعودي للمحترفين، هم من يشهدون بأنه ليس بالدوري الضعيف، بل أن المنافسة فيه دائمًا ما تكون قوية.

تنتظر الأندية السعودية فتح باب الانتقالات الشتوية في يناير القادم لدعم صفوفها جيدًا، باستثناء الهلال والاتحاد الممنوعان عن القيد بقرار من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

الاتحاد لن يستطيع قيد لاعبين جدد ليس فقط بسبب قرار إيقافه عن ذلك على خلفية قضية النصر ضده ومهاجمه عبد الرزاق حمدالله، بل لأنه مطالب بتسديد 71 مليون ريال سعودي تقريبًا هي حصيلة أحكام صدر بها قرارات نهائية من فيفا والمحكمة الرياضية الدولية.

القانوني أحمد الشيخي أوضح أن الإدارة الاتحادية ليست في عجلة من أمرها لتسديد تلك الديون نظرًا لأن فعل ذلك لن يلغي قرار المنع المفروض محليًا.

الشيخي أوضح كذلك أن المحكمة الرياضية الدولية قررت تأجيل العديد من القضايا الخاصة بأندية النصر والأهلي والشباب، وعلى رأسها شكوى روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر ضد ناديه السابق "النصر".

قرار "كاس" مثل حبل إنقاذ للأندية الثلاثة حيث خفض المبالغ المطالب بتسديدها من جانبهم من 140 مليون ريال سعودي إلى 51 تقريبًا، وسداد هذا المبلغ فقط ما يسمح لهم بتسجيل لاعبين جدد في يناير.

مازال الغموض يحيط بمستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد وارتباطه بعدة وجهات جديدة أبرزها النصر السعودي.

بعض المصادر وعلى رأسها صحيفة ماركا تُصر على أن رونالدو وقع بالفعل للفريق السعودي، فيما مصادر أخرى أبرزها الصحفي الإنجليزي بيرس مورجان تنفي الأمر جملة وتفصيلًا.

رئيس النصر مسلي آل معمر نفى الأمر مؤخرًا، لكن العديد تحدث حول إمكانية أن يكون ذلك النفي مجرد غطاء للمفاوضات الجارية مثلما يحدث في جل الصفقات الكبرى في العالم.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن النصر أنهى كافة المتطلبات اللازمة لاستخراج شهادة الكفاءة المالية المطلوبة من وزارة الرياضة السعودية لمنحه حق تسجيل لاعبين جدد في فترة الانتقالات القادمة، حيث حولت الإدارة رواتب لاعبي الفريق الأول حتى نهاية أكتوبر الماضي وستودع راتب نوفمبر خلال الـ48 ساعة القادمة، كما سلمت مقدمات العقود المستحقة حتى الـ30 من سبتمبر الماضي وسددت جميع رواتب الموظفين والمدربين.

وأضافت الرياضية أن ما يُعيق النصر عن التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، وعلى رأسهم رونالدو، هو الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وصف الناقد الرياضي عبد الرحيم الجماز النادي الأهلي بفريق الحواري، مشيرًا إلى أن العين كان الطرف الأخطر خلال مواجهة الطرفين الأخيرة في دوري يلو.

وطالب الجماز بتوجيه النقد وأصابع الاتهام نحو الإدارة الحالية لا السابقة، لأن الفريق، على حد قوله، بعد التوقف أسوأ مما كان قبله.

وأضاف "جل الأهلاويين يُحملون ماجد النفيعي وموسى المحياني مسؤولية الفشل والهبوط، لكن الزميل عبد الله المالكي سبق أن تطرق لهذا الأمر عديد المرات وقال أن الحالة الفنية السيئة للأهلي ليست وليدة الموسم الماضي بل تراكمية، والزميل عبد الله الزهراني طالب بتوجيه الانتقادات التي كانت موجهة للإدارة السابقة للحالية، وأنا معه في ذلك لأن ما شاهدناه أمس من الأهلي أشبه بفريق حواري، بالعكس كان الخطر عليه من العين".

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Shahid