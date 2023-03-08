أخبار الأهلي اليوم | قرار صارم من موسيماني والضارة النافعة في الهبوط ودعوة للتهدئة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء الموافق الثامن من مارس 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الثامن من مارس 2023، وما يدور حول الفريق.

قرار صارم من موسيماني

رغم عودة الأهلي من نجران أمس الثلاثاء إلا أن المدرب الجنوبي إفريقي بيتسو موسيماني أصر على خوض اللاعبين مران صباح اليوم.

الراقي حقق الفوز بالأمس أمام نجران بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ24 من دوري يلو، اعتلى بها جدول الترتيب.

وخاض اللاعبون مرانًا صباحيًا اليوم على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل، إذ رفض موسيماني منحهم راحة أو تأخير التدريب للمساء.

الضارة النافعة في هبوط الأهلي

أوضح الإعلامي الرياضي محمد الشيخي أن الأهلي استفاد من هبوطه لدوري يلو، رغم سخرية المنافسين منه وتقليلهم.

وأرجع الشيخي وجه الاستفادة إلى ظهور شعبية الراقي الجارفة في كل مدينة يذهب إليها، ليثبت أنه الأكثر شعبية بين الأندية السعودية.

طرب الجمهور واللاعبين

لم يغادر لاعبو الأهلي الملعب سريعًا بالأمس عقب الفوز أمام نجران، إذ مكثوا يحتفلون مع جماهيرهم في تلك المدينة.

وانتشرت عدة فيديوهات ظهر خلالها اللاعبون يرقصون فرحًا باعتلائهم صدارة جدول الترتيب، بينما هتف الجمهور باسم كل لاعب على حدى تكريمًا لهم.

دعوة للتهدئة

طالب الإعلامي الرياضي محمد المصيبيح جمهور الأهلي بالهدوء ودعم فريقه، واصفًا دوري يلو بـ"الصعب".

وأوضح المصيبيح أن كل منافس للراقي يريد أن يسجل حضوره بظهور مميز أمام الكبير، بينما لم يعتد الأهلي على هذه المسابقة بعد.

بيتسو موسيماني لجمهور الأهلي: لست مغرورًا لكن رحلتنا شاقة للغاية!

لم يتجاهل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للراقي، غضب جماهير ناديه عقب الأداء الباهت أمام نجران ومعاناة الفريق في الوصول للمرمى. (طالع التفاصيل)