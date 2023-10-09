أخبار الأهلي اليوم | هجوم أهلاوي على الرابطة بسبب الهلال وتقليل من نجم الاتحاد السابق

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين الموافق التاسع من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الإثنين، الموافق التاسع من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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"من عجائب الدنيا" .. مؤرخ سعودي يسخر من الأهلي بعد ديربي الاتحاد

تسبب مؤرخ سعودي في غضب أهلاوي بطريقة تفاعله مع فوز الأهلي في ديربي جدة الأخير أمام الاتحاد، خاصةً وأنها حملت بعض محاولات التقليل من الراقي. (طالع التفاصيل)

"مسكين الدكتور" .. محمد نور يفاجئ الأهلي بسخرية قاسية بعد ديربي الاتحاد!

سخر محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد والكرة السعودية، من "أسلوب لعب" فريق الأهلي، خلال ديربي جدة الأخير. (طالع التفاصيل)

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بسبب الهلال وديربي جدة .. رابطة الدوري السعودي تغضب النصر "الياباني" والأهلي "الإسباني"!

تعرضت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لهجوم من قبل جمهور أندية الأهلي والنصر تحديدًا خلال الساعات الماضية، متهمين إياها بمجاملة الهلال. (طالع التفاصيل)

"إذا جاء خير وبركة" .. حسين عبد الغني يصدم جمهور الأهلي

ناقش النجم حسين عبد الغني مشاركة الأهلي في بطولة دوري روشن الموسم الجاري والتوقعات المنطقية لما سيحققه الفريق. (طالع التفاصيل)

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