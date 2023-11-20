أخبار الأهلي اليوم | ميندي يُهنئ نجم النصر، وعقبة أمام رحيل فيرمينو

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 20 نوفمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 20 نوفمبر 2023

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اللذيذ يضع عقبة كبيرة أمام فسخ عقد فيرمينو مع الأهلي

حذر سعد اللذيذ، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين والرئيس التنفيذي المكلف، أندية دوري روشن من فسخ عقود لاعبيهم دون توفير الغطاء المالي اللازم لذلك.

وقال اللذيذ خلال حواره في برنامج كورة أن النادي الذي يريد التخلص من أحد لاعبيه عليه بيعه ومن ثم تقليص الفجوة بين سعر البيع والشراء، مما يعني أن كل نادٍ سيتحمل التبعات المالية الكاملة لرحيل أي من لاعبيه.

هذا الأمر يعني الأهلي بشكل كبير، حيث يُفكر النادي جديًا بالتخلص من مهاجمه البرازيلي روبيرتو فيرمينو واستبداله بآخر في الانتقالات الشتوية، وقد أصبح هناك عقبة كبيرة في سبيل تحقيق ذلك الآن وهي وجوب بيع اللاعب أو تحمل قيمة فسخ عقده.

ميندي يُهنئ ماني على المباراة الـ100

هنأ إدواردو ميندي لاعب الأهلي مواطنه ساديو ماني نجم النصر بمناسبة وصوله للمباراة رقم 100 مع منتخب بلاده السنغال.

ونشر ميندي صورة عبر إنستجرام لماني وكتب "كل الاحترام يا أسطورة".

كشف سعد اللذيذ، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين والرئيس التنفيذي المكلف، حقيقة تساوي مقدار الدعم المالي المقدم من برنامج الاستقطاب لأندية صندوق الاستثمار، الهلال والنصر والاتحاد والأهلي.

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