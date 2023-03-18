أخبار الأهلي اليوم | موقف عمر السومة من العودة .. وحيلة لتسجيل الجدد

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 18 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 18 مارس 2023.

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هل يستطيع الأهلي استعادة عمر السومة وإزجان أليوسكي بعد المنع؟ هنا الإجابة

أكد المستشار القانوني يعقوب المطير أن الأهلي لن يستطيع قيد أي من لاعبيه الجدد للموسم القادم سوى في حال حصوله على التدابير الوقتية من المحكمة الرياضية الدولية. "اقرأ التفاصيل"

قهوجي: الأهلي أحد أعمدة الكرة السعودية

عبر خالد قهوجي لاعب الأهلي السابق، على أن فريقه يعد أحد أعمدة الكرة السعودية، على الرغم من لعبه في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وقال قهوجي خلال تصريحات لموقع "سبورت24": "الأهلي كان متصدرًا لدوري يلو وتراجع، ولكنه يبقى أحد أعمدة الكرة السعودية".

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

الأهلي يطلب تدابير وقتية للخروج من أزمة الإيقاف

أكدت صحيفة "الرياضية" على أن النادي الأهلي، طلب عبر خطابًا رسميًا من محكمة التحكيم الرياضي "كاس" الاستئناف على قرار الاتحاد الدولي "فيفا" بشأن منعه من التسجيل لفترتين، بسب قضية الجامايكي لويس جرابان.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الأهلي ستستند على أوراق عبد الله عطيف وفهد الرشيدي وسميحان النابت الثلاثي الجديد بالفريق، من أجل كسب التدابير الوقتية، ورفع المنع مؤقتًا من أجل تسجيلهم.

Shahid