أخبار الأهلي اليوم | موسيماني يطلب لاعب القلعة الحمراء .. والتخلي عن اللقب المفضل!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأربعاء، الموافق 23 من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق.

موسيماني يطلب ضم نجم الأهلي المصري

أكدت تقارير صحفية، على أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني لفريق الأهلي، طلب من إدارة ناديه، ضم لاعبًا من صفوف الأهلي المصري.

وأشار موقع "الأهلي نيوز" المصري إلى أن موسيماني طلب ضم محمد مجدي "أفشة" من الأهلي، ولكن اللاعب رفض وتمسك بالاستمرار مع الفريق القاهري.

الوحدة يستعد لودية الأهلي

خاض فريق نادي الوحدة اليوم الأربعاء، تدريباته الأخيرة قبل مواجهة الأهلي وديًا، في المباراة المقرر لها أن تقام بين الفريقين خلال فترة التوقف الحالية.

وتعادل الأهلي مع الخالدية البحريني بثلاثة أهداف لكل فريق مساء يوم السبت الماضي، في أولى المباريات الودية للراقي، خلال فترة توقف دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

الأهلي تخلى عن لقب "قلعة الكؤوس" للمنافسين

أكد الناقد الرياضي عادل المرضي، على أن البيان الذي أصدره النادي الأهلي بشأن عدد البطولات، جعله يتخلى عن لقبه "قلعة الكؤوس" لصالح منافسيه.

المرضي شدد خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" على أن الأهلي تخلى عن اللقب لصالح الاتحاد والهلال.