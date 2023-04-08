أخبار الأهلي اليوم | مقارنة عمر السومة وعبد الرزاق حمدالله، ونيكولاس ميليسي جاهز للعين

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 8 إبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 8 إبريل 2023.

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موسيماني يطمئن على جاهزية ميليسي لمواجهة العين

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي اطمأن تمامًا على جاهزية نجم الوسط نيكولاس ميليسي لمواجهة العين بعد غدٍ الإثنين في دوري يلو السعودي.

اللاعب كان قد غاب عن المواجهة الأخيرة أمام الجبلين للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ومن المتوقع أن يبدأ مواجهة العين.

الأهلي يُواصل تدريباته استعدادًا للعين

واصل الأهلي تدريباته يوم أمس استعدادًا لمواجهة العين الإثنين القادم، وقد شارك علي الأسمري في المران.

وتضمن المران تدريبات بدنية وتكتيكية بجانب محاضرة من المدرب موسيماني شرح خلالها أخطاء المباريات السابقة.

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