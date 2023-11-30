أخبار الأهلي اليوم | مفاضلة بين لاعبين لتعويض العمار، ومفاوضات مع جزائري جديد

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 30 نوفمبر 2023
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يايسله يُفاضل بين لاعبين لتعويض العمار
يغيب عبد الله العمار عن الأهلي أمام أبها للإصابة، ويُفاضل المدرب ماتياس يايسله بين لاعبين هما سعد بالعبيد وبسّام الحريجي لإشراك أحدهما في خانة الظهير الأيسر في مباراة اليوم ضمن الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي.
الحريجي سبق أن لعب في يسار الدفاع أمام النصر، ومن المتوقع حال شارك أساسيًا أمام أبها أن يُعوضه في الجانب الأيمن علي مجرشي.
المدرب الألماني سيحسم قراره بهذا الشأن في الاجتماع الفني مع اللاعبين قبل اللقاء مباشرة.
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