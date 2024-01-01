أخبار الأهلي اليوم | مصير صفقة متعب الحربي .. وعرض مرتقب لنجم إنجلترا

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين الموافق الأول من يناير 2024م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق الأول من يناير2024م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مقابل 383 مليون ريال .. الأهلي يطارد صفقة إنجليزية مفاجئة

لا يزال مسؤولو النادي الأهلي السعودي، يبحثون عن مهاجم عالمي جديد؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة (طالع التفاصيل).

بعد عروض أندية الصندوق .. الشباب يحسم موقفه من بيع متعب الحربي في الشتوية!

اتخذ مسؤولو نادي الشباب السعودي، قرارًا حاسمًا بشأن "الاستغناء" عن أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، من عدمه، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024" (طالع التفاصيل).

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

"اتحاد الكرة أعدم المواهب السعودية الشابة وبدأ خطوات التجنيس"

مازال قرار اتحاد كرة القدم السعودي زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الموسم القادم يُثير الجدل في الإعلام الرياضي السعودي (طالع التفاصيل).

هدف النصر السابق .. مدرب عالمي يعلن استعداده للانتقال إلى الدوري السعودي

يستعد أحد الأسماء التدريبية الكبيرة؛ للانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025 (طالع التفاصيل).

من أحرج جمهور الهلال والذي "يسجنه" النصر جزئيًا .. نجوم العالم في السعودية بين خيبة الأمل والإبداع

ضمت أندية دوري روشن السعودي العديد من النجوم الكبار الناشطين في الدوريات الأوروبية خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير، بعضهم في المرحلة الأخيرة من مسيرته الكروية وبعضهم في ذروتها والبعض الآخر مازال يشق طريقه مثل جابرييل فيجا لاعب وسط الأهلي (طالع التفاصيل).

بين حارس محظوظ ومقاتل محبط .. الفائزون والخاسرون من توقف الدوري السعودي

اختتم الجزء الأول من موسم 2023-2024 لدوري روش السعودي بعدما لعُبت منه 19 جولة هي جميع جولات الذهاب بجانب الأسبوعين الـ17 والـ18 ولم يتبق سوى مباراة مؤجلة واحدة بين الطائي والاتحاد أجلت من الأسبوع الأخير بسبب سوء الأحوال الجوية (طالع التفاصيل).

SHAHID