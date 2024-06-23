أخبار الأهلي اليوم | ماتياس يايسله يستهدف نجم التعاون .. واقتراح بعودة طارق كيال!

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 23 يونيو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأحد 23 يونيو 2024م، وما يدور حول الفريق.

الهلال السبب.. موقع اليورو يسقط في خطأ فادح حول ميريح ديميرال!

شهدت بيانات لاعبي منتخب تركيا، خطأ فادحًا من قِبل الصفحة الرسمية لبطولة يورو 2024، على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وخاصة مدافع الأهلي ميريح ديميرال. "اقرأ التفاصيل"

قبل إعادة الانتخابات .. الكشف عن القوائم المرشحة في سباق الأهلي!

يشهد النادي الأهلي، عودة انتخابات الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية، اليوم الأحد، والتي تستمر حتى الثلاثاء المقبل. "اقرأ التفاصيل"

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ماتياس يايسله يطلب بضم نجم التعاون

كشف الإعلامي سامي القاضي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي، طلب التعاقد مع عبد الملك العييري ظهير نادي التعاون، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف القاضي أن العييري يحظى باهتمام من فريقين آخرين في دوري روشن السعودي من أجل ضمه.

جورلي يُريد إعادة الكيال مرة أخرى إلى الأهلي

كشف الإعلامي علي جابر عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن رون جورلي الرئيس التنفيذي للنادي الأهلي يرغب في إعادة طارق كيال للراقي.

وأضاف جابر أن هناك رغبة كبيرة من جورلي، أن يتشارك مع كيال العمل خلال الموسم القادم، فيما يخص كرة القدم بالنادي الأهلي.