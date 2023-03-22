أخبار الأهلي اليوم | قطع أمل التدابير الوقتية في عقوبة فيفا وتكريم بيتسو موسيماني

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء الموافق الـ22 من مارس 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ22 من مارس 2023، وما يدور حول الفريق.

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موسيماني يدعم منتخب بلاده

قام الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي، اليوم، بزيارة مقر بعثة منتخب بلاده تحت 23 عامًا.

وأوضح موسيماني أنه طالب اللاعبين بالاهتمام بموهبتهم وتنميتها عن طريق العمل الجاد والتفاني، مطالبًا إياهم بتحقيق الفوز في لقاء الغد أمام الكونغو، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

موسيماني الأفضل في فبراير

حصل بيتسو موسيماني على جائزة أفضل مدرب في شهر فبراير من قبل رابطة دوري يلو.

الجنوب إفريقي قاد الراقي خلال ذاك الشهر للفوز في أربع مباريات أمام الأخدود، الخلود والعروبة وأحد.

وعلق موسيماني: "استلم هذه الجائزة بكل تواضع نيابة عن اللاعبين والجماهير والإدارة، والموظفين ومجلس الإدارة ونائب الرئيس ورئيس النادي وعائلاتنا، إنها جائزتنا وقد ساهمنا بها جميعًا".

فقدان أمل التدابير الوقتية

قطع الخبير في القانوني الرياضي ديف كوامر، الأمل عند جمهور الأهلي بشأن العقوبة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي "فيفا".

فيفا عاقب الراقي بالحرمان من التعاقدات لفترتين، في قرار نهائي غير قابل للاستئناف، إثر تراكم القضايا الخارجية على النادي.

وبينما كان يعول الجمهور على أمل التدابير الوقتية، كي ينجح ناديهم في قيد الصفقات التي أبرمها بالفعل، أكد كوامر أن الطلب سيتم رفضه، إذ قال، خلال تصريحاته لبرنامج "في المرمى": " من أجل الحصول على قرار التدابير الوقتية هناك 3 شروط وهي إثبات ضرر لا يمكن تجاوزه، وأن يظهر الطرف أن قضيته قابلة للنجاح، وأن يظهر كذلك أن مصلحته تفوق الطرف الآخر، وفي حالة الأهلي الأمر يتعلق برواتب غير مدفوعة وإذا لم يدفع النادي رواتب اللاعبين، من غير المرجح أن يكتب له النجاح، لأن الأهلي سيتقدم بطلب وسيرد عليه فيفا من ثم يتم تعيين هيئة محكمين للنظر في القضية، لكني لا أرى أن نتيجة الطلب ستكون ناجحة، أما عن التعاقد مع اللاعبين الجدد لا يعتبر ضررًا على النادي".

Shahid