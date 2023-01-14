أخبار الأهلي اليوم | فشل صفقة كولومبية .. ورسالة لأعضاء الشرف الذهبيين

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي ليوم السبت 14 يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم السبت، الموافق 14 من يناير 2023، وما يدور حول الفريق.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

لوس أنجلوس يرفض عرضًا مُغريًا من الأهلي للتعاقد مع تشيتشو

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي لوس أنجلوس الأمريكي، رفض عرضًا مُغريًا من النادي الأهلي، من أجل الحصول على خدمات لاعبه الكولومبي تشيتشو أرانجو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. "اقرأ التفاصيل"

إدارة الأهلي تفتح المدرجات للجماهير مجانًا في لقاء الحزم

أعلن النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ، فتح المدرجات بالمجان أمام الجماهير، لحضور مباراة الحزم بالجولة 17 ضمن منافسات دوري يلو لأندية دوري الدرجة الأولى السعودي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، تغريدة جاء فيها: "تقرر فتح المدرجات لعيونكم بالمجان".

رسالة إلى أعضاء الشرف الذهبيين بالنادي الأهلي

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وجه الإعلامي الرياضي علي الزهراني، رسالة إلى أعضاء الشرف الذهبيين بالنادي الأهلي، بعد غيابهم عن دعم النادي خلال الفترة الماضية.

وكتب الزهراني عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "بعض (أعضاء الشرف الذهبيين الذين كانوا يتبارون فيما بينهم في ملعب شراء التذاكر) أين هم؟ لماذا حضر دعمهم مع إدارة ماجد وغاب دعمهم عن وليد؟ حُب الأهلي لا يتجزأ ولا يتمرحل، ناديكم يناديكم ادعموه واثبتوا حبكم له بلغة الأرقام لا بلغة الفلاشات".

Shahid