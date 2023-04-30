أخبار الأهلي اليوم | عودة علي مجرشي، وعمر السومة يحسم موقفه من العودة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 30 إبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 30 إبريل 2023.

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الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لهجر

استأنف الأهلي تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة هجر يوم الأربعاء القادم في دوري يلو السعودي.

المدرب بيتسو موسيماني كان قد منح اللاعبين راحة عقب الفوز على الساحل 3-1 الإثنين الماضي، وقد نشر حساب النادي على تويتر عددًا من الصور الخاصة بالمران.

الجهاز الطبي يزف خبرًا سعيدًا بخصوص مجرشي

زف الجهاز الطبي في النادي الأهلي بقيادة الطبيب فيليب لاندرو خبرًا سعيدًا لنظيره الفني بقيادة بيتسو موسيماني يتعلق بالمدافع علي مجرشي الغائب عن اللعب منذ فترة بسبب إصابته بتمزق في الرباط الداخلي للركبة اليسرى.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن لاندرو منح مجرشي الضوء الأخضر للعودة إلى الملعب والمشاركة من جديد مع زملائه، وذلك بعدما وصلته تقارير من اللاعب نفسه حول حالته عقب تكثيف برنامجه العلاجي والتأهيلي المُعد له مسبقًا.

وسيخضع صاحب الـ23 عامًا لبرنامج بدني مكثف بهدف إعداده للمباريات المتبقية من الموسم الجاري.

الأهلي يحسم مستقبل السومة وأليوسكي نهاية مايو

أفادت صحيفة المدينة السعودية أن إدارة النادي الأهلي تسعى لحسم موقف المعارين، عمر السومة وإزجان أليوسكي، نهاية مايو الماضي.

وأوضحت أن الرئيس وليد معاذ ونائبه تيسير الجاسم سيعقدان اجتماعًا حاسمًا مع ممثلي اللاعبين خلال الأيام القليلة القادمة لحسم عودتهما للفريق مع بداية الموسم الجاري.

وأكدت المدينة أن السومة رفض كل محاولات العربي القطري لتجديد إعارته ولديه كامل الرغبة للعودة إلى الأهلي لكنه مازال ينتظر قرار النادي والذي سيعتمد كثيرًا على قدرته قيد لاعبين جدد أم لا خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

متى يحسم الأهلي عودته رسميًا لدوري روشن؟

الأهلي هزم الساحل في آخر جولات دوري يلو.

كم نقطة يحتاجها الأهلي للفوز بدوري يلو 2022-23؟ والعودة إلى دوري روشن السعودي؟

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