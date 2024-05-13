أخبار الأهلي اليوم | عبد الغني يكشف أزمة "الكسول" محرز وحقيقة عودة فيجا إلى أوروبا

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق الـ13 من مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق الـ13 من مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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أسطورة الأهلي يصف محرز بـ"الكسول"

أكد حسين عبد الغني، نجم الأهلي السابق، أن الجناح الجزائري رياض محرز لم يصل إلى 40% من مستواه المعتاد، رغم اعتباره واحدًا من أفضل اللاعبين المهاريين على مستوى العالم.

ووصف عبد الغني، محرز بأنه لاعب كسول، وهذا ما يعيبه، رغم كونه متألقًا في مواجهات (واحد ضد واحد)، أثناء تواجده في الدوري الإنجليزي.

وأضاف "لو أعطاك رياض محرز 80% من مستواه، سيصنع جبهة نارية".

خارج الملعب .. صراع جديد بين الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي

يشهد دوري روشن السعودي صراعات متواصلة بين أنديته على أرض الملعب، كما يشهد صراعًا من نوع آخر خارج العُشب الأخضر بطله الأول الجمهور. (طالع التفاصيل)

ماتياس يايسله يزف البُشرى لجماهير الأهلي بشأن جابي فيجا

زف ماتياس يايسله المدير الفني للنادي الأهلي البُشرى لجماهير الفريق بشأن لاعب الوسط جابرييل فيجا، وذلك قبل المواجهة القادمة في دوري روشن السعودي أمام أبها. (طالع التفاصيل)

فيديو | محمد نور: الأهلي كان سيُتوج بالدوري السعودي لو كان هذا الرجل موجودًا!

أشاد محمد نور بموسم النادي الأهلي وإنهائه الموسم في المركز الثالث من دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى أنه لم يتوقع أبدًا هذا الأمر من الفريق بعد تجديد دمائه بهذا العدد الكبير من اللاعبين. (طالع التفاصيل)

أخيرًا .. وكيل جابي فيجا يحسم مستقبله مع الأهلي

حسم أخيرًا بيني زاهافي مستقبل موكله جابي فيجا مع ناديه الأهلي السعودي، وذلك بعد الكثير من الإشاعات حول عودته إلى أوروبا وتحديدًا ناديه السابق سلتا فيجو. (طالع التفاصيل)

"دي بروينه يكرر سيناريو ميسي وموسم كبير للاتحاد" .. كواليس مثيرة في الميركاتو السعودي!

كشف خبير الانتقالات العالمية، فابريتسيو رومانو، عن مفاجآت منتظرة في الميركاتو السعودي، خلال الصيف المقبل، قائلًا إن سيناريو الموسم الماضي سيتكرر مجددًا، وهناك أسماء عالمية قريبة من دوري روشن للمحترفين. (طالع التفاصيل)

يفضل اللعب مع الأصدقاء .. تشوبو موتينج يرفض برشلونة والأهلي ويعرض نفسه على هذا الفريق

باتت محاولات أندية دوري روشن السعودي وتحديدًا الأهلي في التعاقد مع مهاجم بايرن ميونخ، إريك ماكسيم تشوبو موتينج، صعبة للغاية، وذلك بعد تفضيله اللعب مع أصدقائه على الرحيل إلى السعودية. (طالع التفاصيل)

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"أعاني من ضغوط كبيرة ولهذا أبكي!" .. نجم مكسيكي يتشبث بطوق النجاة السعودي

كان فريقه مشرفًا على الخسارة، قبل أن يسجل هدفًا في الدقيقة 90+4، ليمنح فريقه أمريكا المكسيكي، بطاقة العبور إلى نصف نهائي بطولة كلاوسورا ضد باتشوكا، ليدخل في نوبة بكاء خلال لقاء تليفزيوني عقب المباراة. (طالع التفاصيل)

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