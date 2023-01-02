أخبار الأهلي اليوم | ضم لاعب النصر رسميًا وإحصائية صادمة ولفتة إنسانية

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين 2 يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الإثنين، الموافق الثاني من يناير 2023، وما يدور حول الفريق.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

ضم لاعب النصر رسميًا

أعلن الأهلي اليوم، تعاقده مع منصور الشمري؛ لاعب النصر، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر فقط.

الظهير الأيسر صاحب الـ22 عامًا، شارك الموسم الجاري في مباراة وحيدة مع العالمي في دوري روشن السعودي.

رسالة الشمري للجماهير

وجه منصور الشمري؛ لاعب الأهلي الجديد، رسالة لجماهير الراقي، بعدما وقع عقود انتقاله للفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

الشمري كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تحدي جديد أخوضه مع قلعة الكؤوس، أعد جماهير الأهلي الرقم الصعب دائمًا بتقديم الأفضل .. دعواتكم".

إحصائية صادمة عن الأهلي

رصد الإعلامي الرياضي ماجد الشيباني إحصائية صادمة عن الأهلي خلال آخر ثلاث سنوات، بشأن الدعم الحكومي للأندية.

وأظهرت الإحصائية أن الراقي أكثر نادٍ تعاقد مع لاعبي منذ موسم 2018-2019 بواقع 35 لاعبًا، لكنه لم يحصد أي بطولة، بل وهبط لدوري يلو.

لفتة إنسانية من إدارة وليد معاذ

قام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ بلفتة إنسانية، تجاه أصحاب القدرات الخاصة.

ونشر طلال المشعل؛ لاعب النصر والمنتخب السعودي الأسبق، صورًا لعدد من قمصان الراقي، تحمل أسماء الأطفال أصحاب القدرات الخاصة، كهدية من مجلس الإدارة.

Shahid