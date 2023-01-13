أخبار الأهلي اليوم | صراع صفقة الدوري المصري .. ومفاوضات العقيدي

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الجمعة، الموافق 13 من يناير 2023، وما يدور حول الفريق.
عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
الأهلي ينتظر مفاوضات النصر مع العقيدي
أكد موقع "سبورت24" على أن النادي الأهلي ينتظر رد مجلس إدارة النصر، بشأن الحصول على خدمات حارس المرمى نواف العقيدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأضاف الموقع أن النصر سيجتمع مع اللاعب بعد عودته من العراق، بعد المشاركة في بطولة خليجي 25، من أجل الرد على عرض الأهلي.
الأهلي يدخل في صراع رباعي لضم مهاجم سيراميكا
أكدت تقارير صحفية، على أن النادي الأهلي دخل في صراع مع 3 فرق، من أجل الحصول على خدمات النيجيري جون إيبوكا لاعب سيراميكا كليوباترا المصري.
وأشار موقع "سبورت 24" إلى أن الأهلي وجد منافسة من جانب الزمالك المصري ومواطنه الأهلي والنصر الليبي، من أجل ضم إيبوكا.
الفيصلي يُنهي استعداداته للأهلي في دوري يلو
عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
أنهى فريق نادي الفيصلي تدريباته عصر الجمعة، استعدادًا لمباراته أمام الأهلي في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
ويواجه الأهلي نظيره الفيصلي مساء يوم السبت، في دوري يلو.
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