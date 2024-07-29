أخبار الأهلي اليوم | صدمة من وزارة الرياضة ومفاوضات مع "وصيف" كيليان مبابي

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 29 من يوليو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق 29 من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.

ودية غدًا أمام الرياض

تقرر أن يخوض الأهلي مباراة ودية غدًا الثلاثاء أمام فريق الرياض، ضمن معسكر الإعداد للموسم الجديد 2024-2025 في النمسا.

ومن المقرر أن يخوض الراقي ودية أخرى خلال الأيام المقبلة، يختتم بها معسكر الإعداد قبل العودة لبدء الموسم بمواجهة الهلال ضمن كأس السوبر السعودي، في أغسطس المقبل.

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وخاض الأهلي ثلاث وديات حتى الآن بالمعسكر، إذ فاز أمام أوبيست المجري (1-0)، ثم أمام بلاو فايس لينز النمساوي (3-1)، فانتصار أخير أمام الغرافة القطري (1-0).

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