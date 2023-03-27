أخبار الأهلي اليوم | دفاع اتحادي عن الراقي و"نيولوك" أمارال وذكريات المسيليم

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين الموافق الـ27 من مارس 2023

shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الإثنين، الموافق الـ27 من مارس 2023، وما يدور حول الفريق.

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استئناف التدريبات

عاد الأهلي مساء اليوم، استئناف تدريباته من جديد بعد فترة راحة منحها الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني، للاعبين.

وأتت الراحة في ظل التوقف الحالي وتأجيل مباريات الراقي، نظرًا لانضمام الثنائي هيثم عسيري ومحمد الربيعي، لمعسكر المنتخب السعودي الحالي.

"نيولوك" ماركوس أمارال

ظهر البرازيلي ماركوس أمارال؛ لاعب الأهلي، بمظهر جديد اليوم، بعد عودة الفريق من الراحة السلبية خلال الأيام الماضية.

وقام أمارال بحلق شعره وتخفيفه، بعدما اعتاد عليه الجمهور بشعر طويل إلا حد ما من انضمامه للراقي في الميركاتو الشتوي الماضي.

المسيليم يسترجع الذكريات رفقة بيتكوفيتش

حرص المدافع الصربي نيكولا بيتكوفيتش؛ محترف الأهلي الأسبق، على حضور مران الراقي الليلة، لدعم اللاعبين.

الصربي كان قد لعب للأهلي لمدة أربعة أشهر فقط، منذ فبراير 2011، على سبيل الإعارة.

وقام المسيليم بالترحيب باللاعب بطريقته، وتذكيره بالهدف الذي سجله في شباك الاتحاد في نهائي كأس الملك 2011م.

دفاع اتحادي عن الأهلي

فسر الإعلامي الرياضي الاتحادي محمد البكيري سبب دفاعه عن الأهلي، بعد كثرة التساؤلات حول هذا، رغم شماتة كثير من الاتحاديين في الراقي، نظرًا لهبوطه لدوري يلو.

وقال البكيري، خلال فيديو نشره عبر "تويتر": "محاولة للحفاظ على النسيج التنافسي الرياضي في المنطقة الغربية، والذي يمثله القطبين الاتحاد والأهلي".

Shahid