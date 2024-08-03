أخبار الأهلي اليوم | ثنائي أجنبي في الطريق .. وتصرف مفاجئ من ماتياس يايسله

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 3 أغسطس 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم السبت الموافق الثالث من أغسطس 2024م، وما يدور حول الفريق.

"القرار بيد ماتياس يايسله" .. الأهلي في طريقه لضم ثنائي أجنبي

يعمل مسؤولو النادي الأهلي السعودي، على حسم "صفقتين أجنبيتين"، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

يتقدمهم محمد صلاح وصديق كريستيانو رونالدو .. الذكاء الاصطناعي يرشح 5 صفقات عالمية لأندية السعودية!

بعد موسم استثنائي، استقطبت خلاله أندية الدوري السعودي مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم حول العالم، يتقدمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر ونيمار دا سيلفا لاعب الهلال، لا تزال أبواب المملكة مفتوحة لضم نجوم جدد في الموسم الجديد. "اقرأ التفاصيل"

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"قد تؤجل قرارًا رسميًا إلى العام المُقبل" .. الرزيحان يكشف عن أزمة كبرى تنتظر أندية دوري روشن!

وجه الإعلامي الرياضي بندر الرزيحان، تحذيرًا للجهات المسؤولة، من ظهور أزمة كبرى تواجه أندية دوري روشن السعودي، تتعلق بإنهاء تعاقدات اللاعبين، بناءً على قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتقليص عدد قوائم الأندية في الموسم المُقبل، من 30 إلى 25 لاعبًا. "اقرأ التفاصيل"

ماتياس يايسله يجبر لاعبي الأهلي على السير على الأقدام

قرر المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للنادي الأهلي، أن يتجه لاعبي فريقه إلى ملعب التدريبات سيرًا على الأقدام، بمسافة أكبر من المعتاد.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن لاعبي الأهلي قاموا بالسير مسافة كبيرة من مقر السكن إلى ملعب التدريب استغرقت ربع ساعة، حيث رافقتهم خلال تلك المسافة يايسله بجانب مساعديه.