أخبار الأهلي اليوم | ثنائي المغرب يرفض الراقي وطريقة شراء تذاكر مواجهة العين

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق 13 من ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق.

ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة العين والأهلي؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة العين والأهلي في الجولة الحادية عشرة من دوري الدرجة الأولى السعودي 2022-23. (طالع التفاصيل)

ثنائي المغرب يرفض الأهلي

فجر وكيل اللاعبين السعودي غرم العمري مفاجأة من العيار الثقيل حول رفض ثنائي المنتخب المغربي الانتقال للدوري السعودي، موضحًا أن المهمة ستصير أصعب بعد تألقهم في كأس العالم قطر 2022. (طالع التفاصيل)

الأهلي يتجه غدًا للباحة

يؤدي الأهلي غدًا الأربعاء، تدريبات صباحية، على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بمقر النادي، لليوم الثاني على التوالي.

وتقرر أن تتجه بعثة الراقي مساء اليوم ذاته، للباحة، استعدادًا لمواجهة العين، بعد غدٍ الخميس، في دوري يلو.