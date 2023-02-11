أخبار الأهلي اليوم | تطورات إصابة علي مجرشي .. وطرح تذاكر لقاء العروبة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 11 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 11 فبراير 2023.

طرح تذاكر مباراة العروبة في دوري يلو

أعلن النادي الأهلي عن طرح تذاكر مباراة العروبة، المقرر لها ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى مساء يوم الإثنين المقبل على استاد الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

الأهلي يحتل وصافة ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 40 نقطة، بفارق الأهداف عن الحزم صاحب الصدارة بنفس الرصيد.

آخر تطورات إصابة علي مجرشي

كشف النادي الأهلي عن تفاصيل إصابة علي مجرشي، بعدما أجرى الأشعة والفحوصات الطبية المطلوبة، بعدما تعرض للإصابة مؤخرًا.

وتبين من الأشعة أن مجرشي لا يحتاج إلى التدخل الجراحي، بل يحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة شهري أو 3 قبل التدريبات الجماعية.

ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والعروبة في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-23؟

نستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة الأهلي والعروبة، وما هي الأسعار وغيرها؟ "اقرأ التفاصيل"