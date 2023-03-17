أخبار الأهلي اليوم | تحقيق مع الإدارة، ومصير عبد الله عطيف وزميليه

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 17 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 17 مارس 2023. shahid

وزارة الرياضة واتحاد كرة القدم يُحققان مع مسؤولي الأهلي

أفادت صحيفة عكاظ السعودية أن وزارة الرياضة واتحاد كرة القدم فتحا تحقيقًا مع مسيري الإدارة في النادي الأهلي حول العقوبة التي أصدرها فيفا مؤخرًا بحق النادي.

فيفا كان قد عاقب الأهلي بالمنع من القيد لفترتي انتقال بسبب تكرار المخالفات، وقد أفادت عكاظ أن التحقيق من جانب الوزارة يأتي في ظل أنها قدمت دعمًا كبيرًا للنادي خلال الفترة الماضية لحل كافة القضايا العالقة في الفيفا.

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اجتماع مهم لمجلس إدارة الأهلي اليوم الأحد

كشفت صحيفة عكاظ السعودية أن مجلس إدارة النادي الأهلي سيعقد اليوم اجتماعًا لبحث قرار فيفا بمنعه من التسجيل خلال فترتي الانتقال القادمتين.

الإدارة الأهلاوية ستُعد ردًا تُرسله إلى فيفا وتطلب خلاله العمل بمبدأ التدابير الوقتية وستقدم كل ما يثبت أن التعاقد مع الثلاثي سميحان النابت وفهد الرشيدي وعبدالله عطيف حدث قبل صدور قرار المنع من التسجيل.

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هل يستطيع الأهلي التسجيل في فترة الانتقالات القادمة؟ حالة واحدة

حالة واحدة حسب محمد الدويش تسمح للأهلي بالتسجيل.

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مناشدة أهلاوية للمسؤولين

جمهور الأهلي يُناشد المسؤولين التدخل لإنقاذه.

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