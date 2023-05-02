أخبار الأهلي اليوم | تحذير نصراوي للراقي وعرض ضخم لنجم ريال مدريد

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق الثاني من مايو 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الثاني من مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

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الوصول للإحساء

وصلت بعثة الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، للإحساء استعدادًا لمواجهة هجر، الحاسمة في تأهل الفريق لدوري روشن السعودي.

الراقي يحل ضيفًا على هجر غدًا الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، ضمن الجولة الـ30 من دوري يلو.

تحذير نصراوي

حذر الإعلامي الرياضي النصراوي عبد العزيز المريسل، الأهلي من الاستهانة بمواجهة هجر، مؤكدًا أن الراقي لم يضمن العودة بعد لدوري روشن.

وكتب المريسل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وحشنا الأهلي بين الكبار، ننتظره بشوق كبير ولهفة، مكانك لم يمسه أحد يا كبير، لكن حذاري من التخدير، فلا تزال الكرة في الملعب والعودة لم تحن بعد وتحتاج لزيادة في العمل".

قبل مواجهة الحسم .. لغز المهاجم يُحير بيتسو موسيماني في الأهلي

تتواصل استعدادات النادي الأهلي لمواجهة هجر مساء غدٍ الأربعاء في الإحساء ضمن الجولة الـ30 من دوري يلو السعودي، وحتى الآن لم يحسم المدير الفني بيتسو موسيماني خياره الهجومي للقاء. (طالع التفاصيل)

عرض مجنون .. الأهلي يدخل سباق "الصفقات العالمية" بمفاجأة من العيار الثقيل

الجميع كان يتساءل خلال الفترة الماضية عن موقف الأهلي السعودي في ظل الحديث عن الصفقات العالمية المحتملة التي سيشهدها الميركاتو الصيفي المقبل في المملكة، لكن يبدو أن وقت الحديث عنه قد حان. (طالع التفاصيل)

اعتمد على نفسك يا الراقي! ..الفيصلي يرفض منح الأهلي هدايا

يواصل الفيصلي رفضه إهداء جمهور الأهلي فرحة مبكرة، في ظل التنافس القوي في دوري يلو السعودي للدرجة الأولى. (طالع التفاصيل)

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