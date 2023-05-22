أخبار الأهلي اليوم | تأثير الراقي على مسيرة نجم الهلال وحقيقة العرض الغريب لعمر السومة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين الموافق الـ22 من مايو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الإثنين، الموافق الـ22 من مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

حقيقة العرض الغريب لعمر السومة

ارتبط السوري عمر السومة مهاجم الأهلي مؤخرًا بالانتقال لنادي الأخدود الناشط في دوري يلو والذي ضمن رسميًا صعوده إلى دوري روشن الموسم القادم، فما هي الحقيقة؟ (طالع التفاصيل)

علي البليهي: الأهلي نقطة تحول كبرى في مسيرتي وأحب هذا الفريق بجانب الهلال

كشف علي البليهي مدافع الهلال عن دور النادي الأهلي الكبير في مسيرته الكروية، وذلك خلال حواره مع برنامج "ملعب SBC" مع الإعلامي خالد الشنيف. (طالع التفاصيل)

لقاء مرتقب لوليد معاذ

يحل وليد معاذ؛ رئيس الأهلي، الليلة ضيفًا على برنامج "كورة روتانا"، في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الرياض.

ومن المنتظر أن يكشف رئيس الراقي عن الكثير من الكواليس في موسم الراقي الصعب في دوري يلو، وخطط النادي للموسم المقبل.

فيديو | رسائله الغامضة عن مستقبله تتواصل .. ترحيب كبير بعمر السومة في الأهلي

يتواجد النجم عمر السومة في جدة منذ عدة أيام بعد انتهاء موسمه مع العربي القطري، وقد زار اليوم مقر ناديه الأهلي ووجد ترحيب كبير من زملائه اللاعبين خاصة سلمان المؤشر. (طالع التفاصيل)