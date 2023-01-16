أخبار الأهلي اليوم | بارو ينضم رسميًا، وحقيقة انتقال الربيعي للنصر

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 16 يناير 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 16 يناير 2022.

الأهلي يضم بارو رسميًا

أعلن النادي الأهلي رسميًا تعاقده مع الجناح الجامبي مودو بارو قادمًا من جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي.

الجناح الأيسر حظي بمسيرة جيدة في إنجلترا حيث لعب ما يزيد عن 140 مباراة في الدرجتين الممتازة والأولى، ولم يكشف الأهلي عن أيٍ من تفاصيل العقد، سواء المدة أو الراتب، بل اكتفى بنشر مقطع فيديو وعدة صور تُظهر اللاعب خلال التوقيع ومع قميص النادي.

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الأهلي لن يستطيع تسجيل بارو سوى بعد الحصول على شهادة الكفاءة المالية، ومتوقع حدوث ذلك خلال الـ48 ساعة القادمة.

هل طلب النصر التعاقد مع الربيعي؟

تردد في الساعات الأخيرة اسم محمد الربيعي حارس مرمى الأهلي كبديل محتمل لدافيد أوسبينا حارس مرمى النصر الذي انتهى موسمه تقريبًا بعد تعرضه لإصابة في المرفق خلال مواجهة الشباب الأخيرة في دوري روشن السعودي.

وأشارت بعض المصادر إلى طلب النصر التعاقد مع الربيعي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، لكن موقع سبورت 24 نفى تلك الأخبار تمامًا وأكد أن حارس مرمى المنتخب السعودي الثاني خارج حسابات الإدارة النصراوية وسيُكمل الموسم مع فريقه الجداوي.

الاتفاق يُوافق على عرض الأهلي لضم الكويكبي

أفادت مصادر صحفية أن نادي الاتفاق وافق عرض الأهلي التعاقد مع نجمه محمد الكويكبي وأن خطوة واحدة تفصل إتمام الصفقة.

المصادر أوضحت أن تلك الخطوة هي موافقة اللاعب على ارتداء قميص الراقي، علمًا أن الأهلي عرض عليه عقدًا يمتد لـ3 سنوات ويتضمن حصوله على 7 ملايين ريال سعودي سنويًا.

الغنام خارج حسابات الأهلي

أبدى النادي الأهلي رغبته في التعاقد مع خالد الغنام جناح النصر خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري، لكن النادي العاصمي رفض الطلب وشدد على رفضه التفريط باللاعب السعودي.

الغنام أصبح بذلك خارج حسابات الأهلي لتدعيم الفريق قبل انتهاء يناير الجاري.

Shahid