أخبار الأهلي اليوم | إنهاء قضية ماركو مارين .. والعودة لمواجهة الكبار!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم السبت الموافق الأول من أبريل 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم السبت، الموافق الأول من أبريل 2023، وما يدور حول الفريق.

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فيديو: فوازير رمضان .. من هو النجم الذي لعب للنصر والاتحاد والأهلي وقدوته أسطورة الهلال؟

هو لاعب ينتمي لعائلة أهلاوية فوالده المدرب الوطني توفيق عسيري شجعه منذ صغره ووقف بجانبه لتحقيق حلمه، وعندما كان في الثانية عشر من عمره سجله والده في أكاديمية الأهلي ليصقل موهبته خلال شهور الصيف في جدة، ولكنه عاد بعدها إلى مدينته ليكمل دراسته. "اقرأ التفاصيل"

حتى لو بقي في دوري يلو .. الأهلي يعود لمواجهة الكبار الموسم القادم

وسط الأيام الصعبة التي يمر بها النادي الأهلي خاصة على الصعيد الإداري ومنعه من القيد الموسم القادم، زف الاتحاد السعودي لكرة القدم خبرًا سعيدًا للنادي وجمهوره تمثل بعودته لمواجهة الكبار الموسم القادم 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

الأهلي يُنهي قضية ماركو مارين

نجحت إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ، في إنهاء قضية المحترف الألماني السابق ماركو مارين، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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وأشارت تقارير صحفية، إلى أن قضية مارين انتهت نهائيًا، بعدما سدد الأهلي 16 مليون ريال سعودي للاعب الألماني ماركو مارين.

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