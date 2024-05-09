أخبار الأهلي اليوم | إقحام ماتياس يايسله في أزمة جديدة .. والراقي الأكثر تعرضًا للغرامات

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء الموافق الخميس 9 مايو 2024م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الخميس 9 مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فيديو | بعد رونالدو ومالكوم حان دور مدرب الأهلي .. محاولة لإقحام ماتياس يايسله في أزمة "الحركات غير الأخلاقية"

الأزمة التي أشعلها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، يبدو أنها ستطال العديد من النجوم والمدربين، في دوري روشن للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | أشار له بإصبعه .. مشجع اتحادي يُحاول استمالة روجير إيبانيز للرحيل عن الأهلي!

حاول مشجع اتحادي استمالة المدافع البرازيلي روجير إيبانيز مدافع النادي الأهلي، من أجل إقناعه بأن العميد أفضل من فريقه، ليجد رد فعل مفاجئ من اللاعب. "اقرأ التفاصيل"

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

نجم الشباب السابق يتمنى هزيمة الأهلي ويكشف سبب تراجع الاتحاد!

كشف أمير عزمي مجاهد نجم نادي الشباب السابق، عن أنه يتمنى هزيمة الأهلي، في المباراة المقبلة التي ستجمع بين الليوث والراقي يوم السبت المقبل. "اقرأ التفاصيل"

المدرب المساعد للأهلي: نركز على مبارياتنا رغم هزيمة الهلال

نشر إنجين يانوفا المدرب المساعد لفريق النادي الأهلي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي صورًا له، متحدثًا عن الهزيمة التي تلقاها الفريق مؤخرًا على يد الهلال، والاستعداد لما تبقى من الموسم.

وكتب إنجين عبر حسابه: "على الرغم من الهزيمة المؤسفة والمحبطة أمام الهلال، إلا أننا نواصل تركيزنا في المباريات الأربع المتبقية".

الأهلي الأكثر غرامة في دوري روشن

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن تصدر النادي الأهلي لقائمة الأندية الأكثر تعرضًا للغرامات خلال الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة على أن غرامات الأهلي وصلت إلى 630 ألف ريال، بسبب المخالفات المتكررة مثل التأخر في دخول اللاعبين، وسوء سلوك الجماهير وغيرها من الأمور.

وجاء الشباب في المركز الثاني بغرامات وصلت إلى 405 ألف ريال، ثم النصر بالمركز الثالث بـ400 ألف ريال، والاتحاد رابعًا بـ320 ألف ريال، والهلال خامسًا بـ185 ألف ريال.

الأهلي يقترب من مكافأة الـ10 ملايين ريال بسبب جماهيره

تصدرت جماهير النادي الأهلي قائمة أكثر الجماهير حضورًا في مباريات دوري روشن السعودي هذا الموسم.

وفي حالة نجاح جماهير الأهلي في الاستمرار بصدارة قائمة الأكثر حضورًا، سيحصل الراقي على الدعم المخصص والذي سيصل إلى 10 ملايين ريال.

SHAHID